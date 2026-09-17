В Ульяновске открыли рабочее движение по мосту через реку Свиягу

Сэкономить время в пути и забыть о глухих заторах. В Ульяновске состоялось долгожданное событие — открыто рабочее движение по новому мосту через реку Свиягу в створе улиц Шевченко и Смычки. Переправа не только разгрузит ключевые транспортные артерии города, но и даст мощный импульс для развития целых микрорайонов. Возведение объекта стало возможным благодаря нацпроекту «Инфраструктура для жизни».

Мост, соединивший улицы Шевченко и Смычки, — важнейший инфраструктурный проект Ульяновска. Для автомобилистов это реальная экономия времени и разгрузка сложных перекрестков, а для города — условия для дальнейшего развития улицы Аблукова и современного микрорайона Аквамарин. Чтобы переправа служила десятилетиями, строители проделали колоссальный объем работ.

Шамиль ВАХИТОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА МБУ «СТРОЙЗАКАЗЧИК»:

«Проводились сначала работы по возведению семи опор, каждая опора стояла для 20 свай. Потом перекрыли металлическими конструкциями, сделали монолитную плиту бетонную. Естественно, в этом году мы завершили все строительно-монтажные работы. Было уложено два слоя асфальтобетона».

Этот мост — часть большой дорожной кампании, которая идет по всему региону благодаря нацпроекту и поддержке федерального центра. Только за последние пять лет в Ульяновске обновили около ста километров дорог: расширили проезжие части, сделали новые кольцевые развязки, отремонтировали мост через реку Сельдь и Императорский мост. А по всей области с 2022 года привели в порядок 40 переправ, в этом году сдадут еще девять.

Чтобы вечерние променады стали максимально комфортными, объект будут доводить до ума до конца года.

Виктория ЧИРКОВА, КОРРЕСПОНДЕНТ:

«Движение открыли, но на этом объекте предстоит ещё немало работы. На данный момент проводится масштабное строительство очистных сооружений. Также необходимо навести красоту — высадить зелёные насаждения и обустроить пешеходную зону».

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