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Продолжая путешествие по Татарстану посетим остров-град Свияжск. Побывать здесь я хотел давно, это было моей небольшой мечтой, ведь в городе сохранился удивительный древнерусский архитектурный ансамбль. Полем боя Свияжск никогда не становился, хотя и сыграл ключевую роль в истории России XVI века, но факты истории прошлолого столетия леденят душу…

Индустриализация XX века, Куйбышевское водохранилище, тюрьмы НКВД и антирелигиозная политика практически убили город.

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Государственный историко-архитектурный и художественный музей «Остров-град Свияжск» был создан в 2009 г. 21 августа 2017 г. в Свияжске произошло значимое событие — открытие знаков ЮНЕСКО на стене Успенского монастыря и вручение сертификата объекта Всемирного наследия. Мировое признание и восстановление памятников Татарстана стало возможным благодаря реализации беспрецедентного в России по своим масштабам и значимости Комплексного проекта «Культурное наследие Татарстана: остров-град Свияжск и древний Болгар».

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По легенде, Свияжск приглянулся Ивану Грозному, когда он в 1551 году возвращался в Москву после безуспешного штурма Казани. Свияжский мыс показался ему удобной стратегической точкой, и царь решил построить тут крепость прямо под носом у врага. Решение было простым, абсолютно гениальным и русским по духу: деревянную крепость построили под Угличем, разобрали, сплавили вниз по Волге и собрали уже на месте.

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Простор захватывает дух!

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Территорию Свияжска омывают сразу три реки: Волга, Свияга и Щука. В советское время часть земель вокруг затопили воды Куйбышевского водохранилища, и Свияжск стал островом наподобие французского Мон-Сель-Мишель. С материком его соединяет дамба по которой проходит дорога.

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Богородице-Успенский Свияжский монастырь встречает туристов первым.

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Своими белокаменными стенами он очень напоминает так хорошо знакомый мне Тобольский кремль.

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Монастырь был основан в 1555 году и с тех пор постоянно достраивался. Поэтому сегодня на его территории стоят храмы и здания разных эпох. Успенский собор и Никольская трапезная церковь построены в середине XVI века, братские корпуса — на рубеже XVII—XVIII веков, а ограда, которая протянулась почти на километр, — в XVIII—XIX веках.

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В Успенском соборе сохранился полный цикл фресок эпохи Ивана Грозного.

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© ostrovgrad.ru

© ostrovgrad.ru

Сложно поверить, но большинство зданий восстановлено из руин.

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Конный двор Успенского ионастыря, здания построены в XVII—XVIII веках.

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Улицы Свияжска опрятны и располагают к неспешной прогулке.

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За повортом открывается вид на Иоанно-Предтеченский монастырь.

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Троицкая деревянная церковь (1551 г.) древнейший храм не только в монастыре, но и во всём Среднем и Нижнем Поволжье — единственный памятник, оставшийся от первоначального деревянного Свияжска. Он имеет уникальную культурную и историческую ценность как один из нескольких древнейших деревянных храмов России.

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Храм преподобного Сергия Радонежского (1604 г.), это одноглавая церковь с пристроенной чуть позже невысокой колокольней. Внутри представляет собой редкий тип одностолпного трапезного храма.

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© ostrovgrad.ru

Третий храм монастыря — собор во имя иконы Божьей Матери «Всех Скорбящих Радость» (1898—1906 гг., росписи 1914 г., архитектор Ф. Малиновский). Это самый большой и самый поздний храм Свияжска — монументальное, многокупольное краснокирпичное сооружение в русско-византийском стиле.

© ostrovgrad.ru

© ostrovgrad.ru

© ostrovgrad.ru

© ostrovgrad.ru

Не все храмы Свияжска сохранились, руины некоторых открыты взору…

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… другие законсервированы вот в таких курганах.

© ostrovgrad.ru

В доме купца Камнева устроена гостиница.

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Свияжский мыс и подгорная часть города.

© ostrovgrad.ru

© ostrovgrad.ru

А это место мне показалось очень знакомым.

© ostrovgrad.ru

Это посадская церковь конца XVIII века.

© ostrovgrad.ru

Набежали тучи и я понял, что место похоже на картину Исаака Левитана «Над вечным покоем».

© ostrovgrad.ru

Оказалось, что Левитан был вдохновлён на написание картины в Тверской губернии, но это местечко всё-равно очень атмосферное.

© ostrovgrad.ru

© ostrovgrad.ru

Свияжская школа в готическом стиле.

© ostrovgrad.ru

Здания ремесленного училища и пожарного обоза на Рождественской площади построены в 1870—1910 годах.

© ostrovgrad.ru

Деревянная каланча была утрачена и восстановлена только в 2015 году.

© ostrovgrad.ru

© ostrovgrad.ru

© ostrovgrad.ru

© ostrovgrad.ru

© ostrovgrad.ru

Музей истории Свияжска — первый по времени создания экспозиционно-выставочный объект музея-заповедника. Музей размещается в комплексе казенных сооружений — памятнике архитектуры классицизма (1838 — 1848 гг., перестр. 1883, 1903 гг.). Ансамбль зданий образует каре из двух- и одноэтажных, строгих по архитектуре объемов. Комплекс построен по типовому проекту административных зданий уездного города XIX века.

© ostrovgrad.ru

Это значимое место для истории Свияжска. В главном здании размещались органы управления и казначейство Свияжского уезда. Три корпуса во дворе занимала уездная тюрьма. В советское время, в 1940-е гг., весь комплекс занимала тюрьма НКВД. После ее упразднения до 2009 г. здесь располагались учреждения образования.

© ostrovgrad.ru

Набережная Свияги.

© ostrovgrad.ru

© ostrovgrad.ru

Спускаемся в свияжский посад, здесь тоже есть что посмотреть.

© ostrovgrad.ru

© ostrovgrad.ru

© ostrovgrad.ru

Музей археологического дерева «Татарская слободка"построили прямо на месте раскопок. Здесь на площади 900 м² представлено реальное расположение домов на городской улице 16—18 веков. Посетители могут увидеть срубы домов и даже фрагменты заборов и мостовых: находки прекрасно сохранились.

© ostrovgrad.ru

«Татарская слободка» — единственный подобный музей в России. Даже за рубежом таких всего два: «Берестье» в Белоруссии и «Васа» в Стокгольме.

© ostrovgrad.ru

© ostrovgrad.ru

© ostrovgrad.ru

Возвращаемся на пароме в Казань.

© ostrovgrad.ru

Свияжск — город, имеющий уникальную историческую судьбу. Знакомство с ним — возможность многогранного познания прошлого нашей страны.

В статье ипользованы собственные фотографии.

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