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Своими глазами

Заводы Мариуполя: снести нельзя восстановить. Где поставят запятую? Я побывал там и всё узнал

Это мой второй репортаж из Мариуполя, посвященный восстановлению разрушенных заводов. Первая часть была посвящена заводу Азовэлектросталь, а этот ролик — репортаж с завода Азовмаш. Репортаж был снят осенью, но смонтировать удалось только сейчас. Впрочем, всё что в нем показано сейчас так же актуально, как и тогда, планы восстановить и запустить завод — неизменны.

27.12.2023, Власти ДНР планируют возобновить на заводе «Азовмаш» в Мариуполе производство вагонов и запрашивают российских операторов о перспективном спросе на планируемый к выпуску подвижной состав — цистерны, полувагоны и крытые вагоны. — сообщает Комерсантъ

Завод пострадал оносительно несильно, впрочем это «несильно» действительно лишь по отношению к Азовстали, которую восстанавливать отказались. На Азовмаше большая часть оборудования или не повреждена, или повреждена несильно, многое уже сумели восстановить.

Впрочем, не буду пересказывать видео, там обо всем рассказано, в том числе есть ответ на вопрос который мне задавали к прошлому видео — кто финансирует восстановление. Смотрите ролик и всё узнаете.

Друзья, мне кажется это видео достойно множества лайков и максимального распространения. Пора уже побольше рассказывать и о мирной жизни на новых территориях, люди там этого ждут, им это нужно.

Спасибо за просмотр

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  • rvk
  • 4
мариуполь, азовмаш, азовэлектросталь, днр
  • Нет аватара mikr
    28.02.2410:50:27

    На мой взгляд заводы Мариуполя надо восстанавливать во что бы то ни стало. Экономические расчеты конечно же важны. Но помимо экономики заводы Мариуполя имеют символическое значение, которое перевешивает все остальное.

    #1278231
  • lapshin-89 lapshin-89
    28.02.2412:11:03

       

    Когда эти гигантские заводы начнут работать они же сразу существенную прибавку в ВВП дадут!!!

    #1278234
  • Жан Ковальчук Жан Ковальчук
    28.02.2416:23:58

    Ваш репортаж внушает надежду и оптимизм. Украинские олигархи завод распилили и разграбили не вкладываясь в развитие и модернизацию. Завод строился из средств государственного бюджета СССР и стоил колоссальных денег, которые одномоментно рухнули на головы самозванцев и сделали их богатейшими людьми Европы. На варварство Киева невозможно смотреть без горечи и душевных мук. В советское время Азовмаш выпускал сотни наименований продукции, в т. ч. для атомной промышленности ( Министерство среднего машиностроения СССР ) и крупнейшего в мире ракетного комплекса ( Министерство общего машиностроения СССР ). Для российского народного хозяйства дело чести возродить уникальное предприятие и вернуть его к полнокровной жизни.

    Отредактировано: Жан Ковальчук~16:24 28.02.24
    #1278248
    • Нет аватара siberia2012
      28.02.2418:32:00

      Украинские олигархи завод распилили и разграбили

      ну как бы украинские тут явно не главное слово. Наши посконные, родные олигархи ничем не лучше и разграбили ничуть не меньше. Олигархат, он и в Африке и в Южной Америке олигархат. Нет у них Родины, есть прибыль.

      Отредактировано: siberia2012~18:32 28.02.24
      #1278264
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