Заводы Мариуполя: снести нельзя восстановить. Где поставят запятую? Я побывал там и всё узнал

Это мой второй репортаж из Мариуполя, посвященный восстановлению разрушенных заводов. Первая часть была посвящена заводу Азовэлектросталь, а этот ролик — репортаж с завода Азовмаш. Репортаж был снят осенью, но смонтировать удалось только сейчас. Впрочем, всё что в нем показано сейчас так же актуально, как и тогда, планы восстановить и запустить завод — неизменны.

27.12.2023, Власти ДНР планируют возобновить на заводе «Азовмаш» в Мариуполе производство вагонов и запрашивают российских операторов о перспективном спросе на планируемый к выпуску подвижной состав — цистерны, полувагоны и крытые вагоны. — сообщает Комерсантъ

Завод пострадал оносительно несильно, впрочем это «несильно» действительно лишь по отношению к Азовстали, которую восстанавливать отказались. На Азовмаше большая часть оборудования или не повреждена, или повреждена несильно, многое уже сумели восстановить.

Впрочем, не буду пересказывать видео, там обо всем рассказано, в том числе есть ответ на вопрос который мне задавали к прошлому видео — кто финансирует восстановление. Смотрите ролик и всё узнаете.

Друзья, мне кажется это видео достойно множества лайков и максимального распространения. Пора уже побольше рассказывать и о мирной жизни на новых территориях, люди там этого ждут, им это нужно.

Спасибо за просмотр

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