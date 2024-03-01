Как трамвайное движение возвращается в российские регионы

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1 марта на улицы Курска должны выйти первые восемь современных трамваев «Львенок». А в Екатеринбурге этой зимой открыли две трамвайные линии в разрастающиеся микрорайоны. Над аналогичными проектами работают в Краснодаре и Ростове-на-Дону. После двух десятилетий стагнации трамвай снова становится перспективным видом пассажирских перевозок.

В начали 2000-х вагоны с улиц исчезали. Рельсы, контактная сеть и трамваи ветшали, а средств на их обновление не было. Больше знакомое треньканье не услышишь в Воронеже, Твери, Рязани, Астрахани, Иваново, Архангельске. К ним мог присоединиться Курск. Однако местные жители смогли трамвай отстоять. «Мы подписали концессионное соглашение, которое предусматривает реконструкцию всей транспортной инфраструктуры, … Подрядчик обещает, что это позволит обеспечить движение при любых погодных условиях».

«Трамвай стоит на втором месте после метро по количеству пассажиров, которое он может перевозить. Он ходит по рельсам, что сводит количество ДТП практически к нулю, и движется даже во время пробок на дорогах», — отмечает доцент Финансового университета при правительстве РФ Динара Васьбиева. На трамвай делают ставку и в Екатеринбурге. 21 февраля в городе открыли современное трамвайное депо первого в стране межмуниципального маршрута между областным центром и Верхней Пышмой, саму девятикилометровую линию запустили в 2022 году. Проект реализован с помощью государственно-частного партнерства. По маршруту бегают современные комфортабельные «Львята». Закупили вагоны в рамках концессии.

Сейчас в Екатеринбурге развивают два проекта — «Трамвай в Академический» (в этом микрорайоне новую линию открыли в декабре 2023 года, стоимость проекта оценивается почти в 29 миллиардов рублей) и «Трамвай в Солнечный» (сюда первые вагоны пошли две недели назад, строительство линии обошлось в сумму более 1,8 миллиарда). Финансировались проекты из различных источников — по нацпроекту «Жилье и городская среда», госпрограммам Свердловской области и муниципальной программе «Столица», помог инфраструктурный бюджетный кредит. Трамвай стал едва ли не единственным способом добраться из Академического в центр без пробок. Однако, чтобы обеспечить подвижным составом новый маршрут, пришлось уменьшить число вагонов на других линиях. Из-за этого время ожидания трамваев в городе заметно увеличилось.

«Трамвайное движение имеет ряд преимуществ, таких как экологичность, безопасность, высокая провозная способность и эксплуатационная скорость», — сообщили в мэрии. Здесь добавили, что сейчас прорабатывается обновление трамвайного парка. Но без поддержки федерального и регионального бюджета муниципалитету не справиться.

А в Омске стартует масштабный ремонт моста имени 60-летия ВЛКСМ. Помимо автомобильного шоссе по нему проложат трамвайные рельсы, по которым движение начнется в 2026 году. Когда-то по этому мосту уже бегал трамвай, но его посчитали неперспективным, линию демонтировали. Тем временем левый берег Иртыша активно прирастает новыми микрорайонами, а вблизи моста возведена крупнейшая в стране хоккейная арена с обширной парковой зоной, так что трамвай решили вернуть. Не отстают и на юге страны. В Краснодаре в 2022-м открыли движение по новой трамвайной линии в разросшийся микрорайон Музыкальный. В городе благодаря концессии до конца 2026 года намерены построить новые трамвайные линии протяженностью более 35 километров в микрорайоны Немецкая деревня и Город спорта.

«Трамваи активно используются в 59 городах России, ежегодно на нем передвигаются свыше одного миллиарда пассажиров, — отмечает эксперт транспортной отрасли Алексей Тузов. — Трамвай относится к транспорту на электротяге, развитие которого уже несколько лет стимулируется на федеральном, региональном и муниципальном уровнях в связи с экологической повесткой правительства РФ. Сейчас проекты модернизации и развития трамвайной сети реализуют более чем в 10 регионах России. К 2028 году собираются построить и реконструировать 620 километров трамвайных путей, 11 депо и 97 тяговых и 100 зарядных станций. Также запланировано обновление подвижного состава. Все проекты воплощаются не только благодаря бюджетному финансированию, но и с применением механизма концессии и участием частных инвесторов».

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