© autostat.ru

АВТОВАЗ выпустил первую партию автомобилей «Лада Искра».

Об этом в эфире телеканала «Тольятти 24» сообщил глава компании Максим Соколов, добавив, что они уже проходят дорожные испытания. По его словам, премьера новой модели состоится в ближайшее время.

Как сообщалось ранее, производство нового семейства «Лада Искра», которое построено на глобальной платформе XJO, планируется запустить на заводе в Тольятти в начале 2025 года.

Новинка будет выпускаться в трёх вариантах кузова: седан, универсал и кросс-универсал. При этом «Лада Искра» будет представлена на рынке параллельно с более компактной и бюджетной «Грантой» и со временем полностью заменит эту модель в линейке АВТОВАЗа: производство «Лада Гранта» планируется завершить к 2027 году.

Хочешь всегда знать и никогда не пропускать лучшие новости о развитии России? У проекта «Сделано у нас» есть Телеграм-канал @sdelanounas_ru. Подпишись, и у тебя всегда будет повод для гордости за Россию.