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Производство

АВТОВАЗ выпустил первую партию автомобилей «Лада Искра»

 © autostat.ru

АВТОВАЗ выпустил первую партию автомобилей «Лада Искра».

Об этом в эфире телеканала «Тольятти 24» сообщил глава компании Максим Соколов, добавив, что они уже проходят дорожные испытания. По его словам, премьера новой модели состоится в ближайшее время.

Как сообщалось ранее, производство нового семейства «Лада Искра», которое построено на глобальной платформе XJO, планируется запустить на заводе в Тольятти в начале 2025 года.

Новинка будет выпускаться в трёх вариантах кузова: седан, универсал и кросс-универсал. При этом «Лада Искра» будет представлена на рынке параллельно с более компактной и бюджетной «Грантой» и со временем полностью заменит эту модель в линейке АВТОВАЗа: производство «Лада Гранта» планируется завершить к 2027 году.

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Источник: https://www.autostat.ru/news/56986/

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машиностроение, АвтоВАЗ, "Лада Искра"
  • Badassgoliath Badassgoliath
    03.03.2409:46:57

    Они всё-таки не отказались от этих выштамповок на дверцах, хоть и изменили их размеры и форму.

    Отредактировано: Badassgoliath~09:48 03.03.24
    #1278513
    • Аlex М Аlex М
      03.03.2416:24:05

      И всё же — дизайн красивый, мне нравится, смотрел многие другие фото. Но одним дизайном сыт не будешь, тем не менее, внешний вид не вызывает вопросов

      #1278526
  • Сергей Котенко Сергей Котенко
    03.03.2416:29:35

    Внешний вид пойдёт.

    Через несколько лет придётся свой «Дастер» менять. Сейчас прикидываю что к чему. Посмотрим какие отзывы про эксплуатацию «Искры» будут.

    Отредактировано: Сергей Котенко~16:29 03.03.24
    #1278527
  • Van Van
    03.03.2416:31:57

    Не могу понять смысл этой модели если есть веста универсал…

    #1278528
    • Badassgoliath Badassgoliath
      03.03.2417:00:17

      Не могу понять смысл этой модели если есть веста универсал…

      Полагаю, что к моменту снятия Гранты с производства Веста переедет в немного более дорогую категорию, будет по умолчанию двигатель 1.8 и автомат. А если надо подешевле, то вот такая модель и будет предлагаться.

      #1278530
  • Нет аватара mikr
    03.03.2417:39:57

    Высокотехнологичная машина хороша только в условиях современного автосервиса и платжеспособного кармана. А для российской глубинки необходима простенькая доступная машина, пригодная для ремонта силами автовладельца в собственном гараже.

    #1278531
    • Аlex М Аlex М
      03.03.2418:38:07

      Мопед с телегой, мотоблок, велосипед — для глубинки идеал    

      Заглянул, сколько автосервисов в знакомом мне городке ростовской области — на 25 тысяч жителей свыше 5 точек ремонта, в сложных случаях эвакуатор до областного центра

      #1278535
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