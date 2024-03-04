Россия в 2023 г. восьмой год подряд осталась крупнейшим в мире экспортером пшеницы

В 2023 г. Россия сохранила лидерство в экспорте пшеницы, установив новый мировой рекорд поставок . Первый раз в новейшей истории Россия вышла на первое место по итогам 2016 г. — и с тех пор никому не его уступает. Более того, есть все предпосылки для сохранения этого лидерства на долгие годы вперёд.

На основании данных отраслевых источников (ФТС России приостановила публикацию данных по внешней торговле), экспорт пшеницы из России в 2023 г. составил от 51 до 55 млн т.

Результаты остальных стран гораздо более скромные. Экспорт Австралии составил 29 млн т, Канады — 26 млн т, США — 18 млн т, Украины — 16 млн т, Франции — 13,5 млн т.

Также отметим, что по итогам февраля 2024 г. Россия продлила свою серию помесячного лидерства в экспорте пшеницы до рекордных 19 месяцев (с августа 2022 г.). Предыдущее наше достижение составляло 17 месяцев: с августа 2017 г. по декабрь 2018 г. Более длительные серии имели только США в период до 2007 г. Последние месяцы Россия экспортирует по 3,5-4 млн т пшеницы, тогда как из конкурентов никто не приближался к отметке 3 млн т с июня прошлого года, поэтому текущая серия должна продлиться.

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