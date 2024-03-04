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Экспорт

Россия в 2023 г. восьмой год подряд осталась крупнейшим в мире экспортером пшеницы

В 2023 г. Россия сохранила лидерство в экспорте пшеницы, установив новый мировой рекорд поставок. Первый раз в новейшей истории Россия вышла на первое место по итогам 2016 г. — и с тех пор никому не его уступает. Более того, есть все предпосылки для сохранения этого лидерства на долгие годы вперёд.

На основании данных отраслевых источников (ФТС России приостановила публикацию данных по внешней торговле), экспорт пшеницы из России в 2023 г. составил от 51 до 55 млн т.

Результаты остальных стран гораздо более скромные. Экспорт Австралии составил 29 млн т, Канады — 26 млн т, США — 18 млн т, Украины — 16 млн т, Франции — 13,5 млн т.

Также отметим, что по итогам февраля 2024 г. Россия продлила свою серию помесячного лидерства в экспорте пшеницы до рекордных 19 месяцев (с августа 2022 г.). Предыдущее наше достижение составляло 17 месяцев: с августа 2017 г. по декабрь 2018 г. Более длительные серии имели только США в период до 2007 г. Последние месяцы Россия экспортирует по 3,5-4 млн т пшеницы, тогда как из конкурентов никто не приближался к отметке 3 млн т с июня прошлого года, поэтому текущая серия должна продлиться.

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АПК, растениеводство, экспорт, статистика
  • Сергей Котенко Сергей Котенко
    04.03.2410:27:42

    Отрыв увеличивается.

    #1278564
    • Нет аватара nabludatel71
      04.03.2410:39:37

      Да. В принципе, мы спокойно можем держать уровень экспорта в 40+ млн т, что никому из конкурентов не под силу. У США такие показатели были только несколько раз в 80-е годы — и всё.

      #1278566
      • Сергей Котенко Сергей Котенко
        04.03.2410:42:09

        В этом году вроде опять площади под зерновые будут увеличивать, залежные земли распахивать.

        Государство явно держит пока путь на дальнейший рост урожаев.

        #1278568
        • Нет аватара nabludatel71
          04.03.2413:36:00

          Глобально площадь под зерновыми не меняется последние годы: 47-48 млн га — но да, в 24-м под озимыми заметно больше, чем в 23-м. Заброшенные земли постепенно вводят, но под разные культуры. У нас с одной стороны есть субсидии на выращивание зерна, а с другой — серьёзная экспортная пошлина, поэтому внутренние цены на зерно остаются на уровне 5-летней давности, тогда как и продукция из него, и средства производства для него сильно подорожали.

          #1278581
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