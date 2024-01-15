Россия обновила мировой рекорд по экспорту пшеницы

В 2023 г. Россия установила абсолютный мировой рекорд по экспорту пшеницы, перекрыв своё же достижение 2018 г. На основании данных отраслевых источников (ФТС России приостановила публикацию данных по внешней торговле), экспорт пшеницы из России в 2023 г. составил от 52 до 55 млн т. Так, суммируя публичные помесячные данные «Русагротранса», получается число более 52 млн т, Российского зернового союза — около 55 млн т, расчёты по отдельным периодам сельскохозяйственного года (июль-июнь) дают схожие результаты. При этом Минсельхоз сообщал, что за 11 месяцев 2023 г. экспортировано 50 млн т пшеницы; декабрьский экспорт отраслевыми источниками оценивается от 3 до 4 млн т.

Таким образом, Россия примерно на 20% перекрыла свой собственный мировой рекорд 2018 г., когда было экспортировано 44 млн т, и предшествовавший ему рекорд США, составивший 43,9 млн т в 1981 г.

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