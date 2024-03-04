Компания «ЕРС-Комплект» открыла новый цех металлоконструкций в Волгограде

© volpromex.ru

Новый цех открыл волгоградский производитель электротехнического оборудования «ЕРС- Комплект». На территории площадью 1,2 тыс. кв. м размещены производственные мощности по выпуску металлоконструкций и блочно-модульных зданий для размещения промышленного электрооборудования, пишет ИА «ВолгаПромЭксперт».

В цеху будут выпускаться до 60 блочно-модульных зданий в год.

Инвестиции в строительство и оборудование составили около 110 млн рублей.

Создано 50 новых рабочих мест.

«Ранее мы работали по частичной аутсорсинговой модели сборки модулей с привлечением подрядчиков, а также некоторые технологические операции выполнялись на других наших производственных базах. В связи с ростом заказов было принято решение локализовать производство на единой площадке и изготавливать все самостоятельно. Это позволит усилить операционный контроль на всех этапах изготовления и снизить сроки выпуска готовой продукции» — прокомментировал коммерческий директор «ЕРС-КОМПЛЕКТ Алексей Дыдышко.

В рамках реализации проекта было реконструировано одно из производственных зданий на промплощадке предприятия, обновлен станочный парк и оборудованы сварочные посты. В дальнейшем здесь появятся пескоструйная и сушильная камеры.

Как поясняют в «ЕРС-КОМПЛЕКТ», в настоящее время, локализация российских комплектующих в энергооборудовании, производимом на предприятии, достигает 90%. Это обусловлено тем, что собственная инжиниринговая служба разрабатывает проектные решения с учетом импортозамещения и внедрения части комплектующих азиатских производителей. На сегодняшний день это актуально для потребителей из-за санкционного давления недружественных стран.

Компания планирует построить ещё один промышленный объект, расширив площадь своих цехов на 2 тыс кв. м. Он будет производить панели управления энергооборудования. Кроме того, на его территории будет размещен участок чистовой сборки некоторых позиций выпускаемого предприятием оборудования.

В целом в развитие промплощадки «ЕРС-Комплект» инвестировал за последние четыре года 250 млн рублей. При этом выручка компании выросла со 100 млн рублей до 2,5 млрд рублей.

© volpromex.ru

© volpromex.ru

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