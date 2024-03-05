В Киришах Ленинградской области прошел торжественный запуск движения по новому мосту через Волхов

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Сооружение построено на два года раньше контрактных сроков в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Новый мост даст дополнительный импульс развития одному из крупных промышленных центров Ленинградской области, связав Кириши с дорогой на Волхов и Зуево надежной переправой.

Мост через Волхов в Киришах — вторая крупная мостовая стройка на сети региональных дорог Ленобласти. Первая — мост через Свирь в Подпорожье — была запущена в октябре прошлого года.

Новый мост расположен в 23 метрах выше по течению Волхова от оси старого моста, построенного в 1966 году и уже практически выработавшего свой ресурс. Полная длина нового моста составляет 438 метров, вместе с подходами — около 1 километра. Предусмотрено 2 полосы движения. Высота промежуточных опор над зеркалом воды достигает 23,5 м. Само сооружение состоит из 6 опор и 5 пролетов, общий вес металлических конструкций здесь составляет свыше 2 тысяч тонн. Одной из особенностей строительства стало возведение так называемой легкой насыпи из 30 тысячи штук пенополистирола: это было нужно с учетом особенностей грунта на одном из берегов Волхова.

В Киришах сосредоточено несколько крупных предприятий, включая нефтеперерабатывающий завод.

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