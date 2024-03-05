В Новотроицке на линию вышли новые трамваи марки «Львенок»

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Город закупил 13 таких трамваев. Пять из них сегодня вышли на линию. Остальные еще проходят тестовую обкатку и процедуру регистрации. Постепенно и они будут задействованы в перевозке пассажиров.

Современные трамваи оснащены камерами видеонаблюдения, USB-разъемами для подзарядки мобильных устройств, Wi-Fi роутером, кондиционером, датчиком учета пассажиров, валидаторами. Одна из дверей трамвая оборудована аппарелью для обеспечения доступности пассажирского транспорта маломобильным группам населения.

Напомним, покупка трамваев обошлась городу в 1 миллиард 43 миллиона 900 тысяч рублей. Контракт на поставку был заключен с «ПК Транспортные системы». Помимо обновления вагонов, в 2024 году запланирована модернизация трамвайной инфраструктуры. На это предусмотрена сумма в размере 348 миллионов рублей. Отметим, что эти мероприятия реализуются по программе развития города, самое непосредственное участие в реализации которой принимает Уральская Сталь.

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