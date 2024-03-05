«Уральская Сталь» запустила супермаркет чугуна

© mashnews.ru

Это временное хранилище жидкого чугуна ёмкостью 1300 тонн, которое обладает функциями поддержания температуры и усреднения химического состава.

Теперь сталеплавильщики могут в любой момент обратиться в хранилище, как в супермаркет, и взять необходимое количество сплава для производства стали.

Генеральный директор УК «Уральская Сталь» Денис Сафин рассказал, что ввод в эксплуатацию агрегата поможет нарастить объемы выплавки стали, увеличить потребление жидкого чугуна на тонну стали, снизив зависимость при планировании загрузки печей.

© mashnews.ru

Благодаря модернизации электросталеплавильного цеха с запуском супермаркета, а в будущем — вакууматора и третьей разливочной машины, планируется увеличить выпуск стали до 2 млн тонн в год.

Хочешь всегда знать и никогда не пропускать лучшие новости о развитии России? У проекта «Сделано у нас» есть Телеграм-канал @sdelanounas_ru. Подпишись, и у тебя всегда будет повод для гордости за Россию.