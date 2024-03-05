Группа «Талина» запустила новую линию по производству колбас в Мордовии

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Группа «Талина» открыла новое производство колбасной продукции на своем мясоперерабатывающем комплексе «Атяшевский» в поселке Торбеево Республики Мордовия, сообщается на сайте правительства республики.

«Это первая очередь инвестиционного проекта „Увеличение производства колбасной продукции“, реализуемого агрохолдингом. Производство позволит выпускать 140 тыс. тонн продукции в год», — отмечается в сообщении.

Как сообщалось ранее, строительство мясоперерабатывающего производства в поселке Торбеево стартовало в 2014 году. Производство представляет собой автоматизированный цех по производству колбасных изделий новой поточной технологии: от стадии приготовления мясного фарша до изготовления готовой продукции и доставки на склад.

Инвестиции в модернизацию мясоперерабатывающих мощностей холдинга составили 3 млрд рублей.

Основная производственная база комплекса «Атяшевский» находится в поселке Атяшево, еще две производственные площадки расположены в городе Саранск и поселке Торбеево.

Группа «Талина» — вертикально интегрированный холдинг по производству свинины и продуктов из нее. В состав группы входят 6 свинокомплексов, 4 мясоперерабатывающих предприятия, комбикормовый завод, торговый дом, селекционно-генетический центр, лаборатории.

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