На фанерном заводе АО «Плайтерра» в Республике Мордовия реализовали проект по оснащению линии сканером ребросклеивания, разработанным ООО «Лаборатория измерительных систем» («ЛИС»).

Как стало известно журналу «ЛПК Сибири», монтаж и пусконаладочные работы уже завершены и в ближайшее время оборудование перейдёт в промышленную эксплуатацию. Работы в цехе велись на действующей линии без остановки выпуска продукции. Сканер обеспечивает автоматическое выявление дефектов шпона и управление ножом на линии, что позволяет минимизировать ошибочный уход годного материала в отходы и повысить выход продукции с каждого листа.

Проект на «Плайтерре» стал развитием решений, ранее реализованных «ЛИС» на фанерном заводе «Муром» во Владимирской области. На предыдущей площадке система настраивалась под выявление шести типов дефектов в соответствии с требованиями заказчика. В Мордовии сканер определяет уже девять категорий пороков древесины. Таким образом, разработчик перешёл от пилотной реализации к тиражируемому продукту с возможностью адаптации под задачи конкретного производства.

Работы в цехе заняли четыре дня. За это время специалисты «ЛИС» выполнили размещение оборудования и камер, прокладку кабельных трасс, перенос и интеграцию узла позиционирования листа. Все мероприятия проводились в дневные смены, при этом в ночное время предприятие продолжало выпуск фанеры, сохраняя производственный график.

После завершения интеграции системы в линию начались пусконаладочные работы, уже выполнена основная часть запланированных операций. Оборудование готовится к переходу в рабочий режим с последующей оценкой фактических показателей.

По данным «ЛИС», применение сканера на этом участке позволяет получить дополнительный экономический эффект за счёт более точного определения характеристик материала и управления режущим инструментом, повышая отдачу с каждой единицы перерабатываемой древесины.