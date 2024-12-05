Новый вагон на новой тележке

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Сегодня получен сертификат соответствия РС ФЖТ на вагон-цистерну для транспортировки концентрированной азотной кислоты модели 15-1232-06 на инновационной тележке с нагрузкой 25 тс модели 18-9891.

Вагон-цистерна из алюминиевых сплавов сертифицирована год назад — в ноябре 2023 года, и сейчас является одной из лучших по своим технико-эксплуатационным характеристикам в ряду аналогов.

Тележка с нагрузкой 25 тс сертифицирована в марте 2023 года. Уникальными преимуществами являются щадящее воздействие на инфраструктуру железной дороги, снижение износа гребней колес и динамической нагрузки на боковые рамы. В ноябре текущего года тележка завершила пробеговые испытания на ресурс на экспериментальном кольце ВНИИЖТ, пройдя под контролем экспертов 1 млн. 200 тыс. км.

Перевод наиболее перспективного подвижного состава на инновационную тележку — часть стратегии развития «РМ Рейл»; она уже применяется для расширения продуктовой линейки компании, в частности, за счет столь актуальных сейчас сочлененных вагонов.

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