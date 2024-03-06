Под Орлом открыли новый мост через Оку

© orel-region.ru

Он связал деревни Касьяновка и Тайное в Орловском муниципальном округе, и решил сезонную проблему с подтоплением.

Контракт на строительство моста через р. Ока между деревнями Касьяновка и Тайное был заключен 7 марта 2023 года с ООО «Уваровская ПМК-22». 5 марта 2024 года готовый объект открыли для движения.

О строительстве моста давно просили местные жители. Прежний, низководный, весной постоянно подтапливался, а объездной путь занимал около 10 километров. Теперь сезонная проблема решена.

Длина моста — 140 метров, ширина проезжей части — 6 метров. Стоимость строительства составила 317 миллионов рублей.

Также построена примыкающая к мосту автомобильная дорога IV категории протяженностью 854 метра, установлены знаки, дорожные столбы, барьерное ограждение, 4 очистных сооружения, 6 опор освещения.

© orel-region.ru

https://vorle.ru/auto/203521/

Хочешь всегда знать и никогда не пропускать лучшие новости о развитии России? У проекта «Сделано у нас» есть Телеграм-канал @sdelanounas_ru. Подпишись, и у тебя всегда будет повод для гордости за Россию.