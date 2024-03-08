Трамвай 71-628 | Развитие городского электротранспорта 2024

Модель 71-628 — это российский полностью низкопольный односекционный трамвай компании УКВЗ.

Трамвай 71-628 может работать по системе многих единиц и оснащён системой автономного хода. Производством трамваев 71-628 занимается Усть-Катавский вагоностроительный завод в городе Усть-Катаве, в Челябинской области.

Динамика

У трамвая 71-628 есть несколько модификаций отличающихся по экстерьеру и интерьеру, а также модернизированный вариант 71‑628М созданный специально для Москвы (10 вагонов построенных для Москвы, после расторжения контракта, были отправлены в Таганрог).

География

С 2021 года УКВЗ произвёл и поставил в 7 городов России 196 односекционных низкопольных трамваев модели 71-628 и 11 модели 71-628М. Ещё 5 трамваев будет поставлено в Томск до конца 2024 года.

Автор: Алексей Поветкин

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