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Новые заводы и цеха

Под Тулой открылся завод двигателей Haval

 © 1tulatv.ru

Строительство завода двигателей началось в ноябре 2020 года. Китайцы обещали запустить его в 2022 году — но лучше поздно, чем никогда. Запуск завода осуществлён в соответствии с планом по локализации ключевых компонентов, предусмотренном в специальном инвестиционном контракте (СПИК), который был подписан в сентябре 2020 года. Завод двигателей площадью 10 000 м? расположен на территории сборочного завода Haval в индустриальном парке «Узловая» в Тульской области. Предприятие позволило создать 300 дополнительных рабочих мест.

Помимо заявленных моторов объемом 1,5 и 2,0 л, предусмотрена возможность для расширения линейки двигателей. Пока освоена только сборка, без мехобработки. На заводе используются пять промышленных манипуляторов, которые выполняют сложные технологические операции с высокой точностью и скоростью.

Все собранные двигатели тестируют на стенде: «Производится первый запуск, который имитирует работу в реальных условиях. Затем двигатель отправляется на склад готовой продукции и поступает в цех сборки для установки на автомобиль».

Завод планирует выпускать более 100 тыс. моторов в год, они должны устанавливаться на 90% российских Haval (Jolion, F7, F7x и Dargo)

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Источник: https://1tulatv.ru/novosti-reportaz...stvu-turbirovannyh-dvigateley-dlya/

Тульская область, двигатели, haval
  • Badassgoliath Badassgoliath
    06.03.2421:46:52

    Пока освоена только сборка, без мехобработки.

    Ну то есть пока писать особо не о чем. Вот когда там действительно начнут делать двигатели (чтобы попадать в тематику сайта «Сделано у нас») — вот тогда и будет повод написать об этом.

    #1278912
    • Kolyda Kolyda
      07.03.2408:30:34

      Вот когда там действительно начнут делать двигатели…

      Китайцы тоже были бы не против передачи нами им технологии двигателей, авиационных…

      #1278929
      • Нет аватара siberia2012
        07.03.2409:06:10

        Ну китайцы активно двигаются в сторону своих двигателей и по их заявлением на том же J20 ставят теперь свой.

        #1278933
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