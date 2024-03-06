Под Тулой открылся завод двигателей Haval

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Строительство завода двигателей началось в ноябре 2020 года. Китайцы обещали запустить его в 2022 году — но лучше поздно, чем никогда. Запуск завода осуществлён в соответствии с планом по локализации ключевых компонентов, предусмотренном в специальном инвестиционном контракте (СПИК), который был подписан в сентябре 2020 года. Завод двигателей площадью 10 000 м? расположен на территории сборочного завода Haval в индустриальном парке «Узловая» в Тульской области. Предприятие позволило создать 300 дополнительных рабочих мест.

Помимо заявленных моторов объемом 1,5 и 2,0 л, предусмотрена возможность для расширения линейки двигателей. Пока освоена только сборка, без мехобработки. На заводе используются пять промышленных манипуляторов, которые выполняют сложные технологические операции с высокой точностью и скоростью.

Все собранные двигатели тестируют на стенде: «Производится первый запуск, который имитирует работу в реальных условиях. Затем двигатель отправляется на склад готовой продукции и поступает в цех сборки для установки на автомобиль».

Завод планирует выпускать более 100 тыс. моторов в год, они должны устанавливаться на 90% российских Haval (Jolion, F7, F7x и Dargo)

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