Новый пригородный поезд вышел на маршрут в Хабаровском крае

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В Хабаровске прошла презентация нового шестивагонного электропоезда серии ЭП3Д, который отправился в первый рейс по маршруту Хабаровск — Хор.

«Мы запускаем современный отечественный электропоезд ЭП3Д. Это совместная работа с правительством региона, направленная на повышение транспортной доступности для жителей. Все это уже дает дополнительный импульс пассажирским перевозкам. Только в 2023-м году в Хабаровском крае в пригородном сообщении мы отправили почти 700 тысяч человек с ростом в 8%. Ежесуточно электричками в Хабаровске пользуются более 2 тысяч граждан», — заявил начальник ДВЖД.

В 2024 году на Дальневосточную железную дорогу запланировано поступление ещё пяти новых электропоездов, в том числе трех для Хабаровского края.

Кроме подвижного состава ведется обновление и пассажирской инфраструктуры. В текущем году в Хабаровске завершены работы по реконструкции двух пассажирских платформ на остановочных пунктах Юбилейная и Швейная Фабрика. Запланирована модернизация ещё одной платформы на Юбилейной. Здесь же для удобства и безопасности пассажиров ведется строительство трех пешеходных мостов через железную и автомобильную дороги. Они будут оснащены оборудованием для перехода маломобильных групп населения.

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