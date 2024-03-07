В Донецке Ростовской области открыли завод морозильной техники

© donland.ru

Старт работе нового завода по производству холодильно-морозильной техники дан 6 марта.

Открытие предприятия «Крафт Технолоджи» стало очередным шагом к снижению зависимости отечественной экономики от импортных поставок.

Проект реализован в рамках соглашения, которое было подписано на Международной промышленной выставке «Иннопром-2022 ». В создание предприятия инвестировано около 1 млрд рублей, создано 150 рабочих мест. Ежегодно здесь будет выпускаться до 100 тысяч единиц морозильной техники, которую ранее производили за пределами Ростовской области.

Как резидент территории опережающего развития (ТОР), новое предприятие сможет воспользоваться преференциями на федеральном, региональном и местном уровнях.

Как сообщил гендиректор компании «Крафт Технолоджи» Юрий Лебединский, сделан только первый шаг в производстве бытовой техники, у компании есть планы по дальнейшему развитию.

— Мы нацелены на развитие. Мы были торговой компанией, это первый опыт производства продукции. И надеюсь, что не последний. Будем развиваться дальше, развивать предприятия. Работы много. Надеюсь, сил хватит. Ну и в помощь -поддержка правительства, коллектива. Думаю, мы осуществим дальнейшие наши проекты.

Импортозамещающее производство бытовой техники в ТОР «Донецк» стало четвертым промышленным проектом, реализованным в этом году на Дону.

Напомним, в феврале начал работу завод комплектующих для сельхозмашин и коммунальной техники в Таганроге, а также завод по производству автоматических и механических трансмиссий, мостов и редукторов в Ростове. 5 марта в донской столице открылся новый тракторный завод .

© donland.ru

© donland.ru

© donland.ru

© donland.ru

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