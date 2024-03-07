В столице Прикамья дан старт работе нового корпуса авиатехникума им. А.Д. Швецова

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5 марта открыли новый корпус учреждения. Был запущен символический рычаг двигателя самолета, как знак готовности объекта. Сейчас студенты знакомятся с новой образовательной средой и оборудованием. Полноценный учебный процесс здесь начнется после проведения лицензирования.

Напомним, новый корпус авиатехникума возведен за счет средств краевого бюджета в рамках инфраструктурной программы «Пермь-300». Сейчас задача: провести реконструкцию действующего здания техникума, которое является объектом культурного наследия.

Гости познакомились с аудиториями и мастерскими, в которых студенты будут обучаться на самом современном оборудовании. В частности, посетили лабораторию автоматизированного проектирования с ЧПУ, мастерскую универсальных станков, мастерскую станков с ЧПУ, лабораторию аддитивных технологий, в которой установлены 3D-принтеры, сканеры и приборы для изготовления изделий из жидких полимеров, лабораторию конструкции авиационных двигателей, где расположены полноразмерные макеты двигателей ПД-14 и ПС-90А. Их передала авиатехникуму корпорация ОДК «Авиадвигатель».

В спортзале прошла демонстрация новой специальности «Эксплуатация беспилотных авиационных систем», студенты запускали квадрокоптеры. Отметим, для учащихся авиатехникума, помимо нового учебного корпуса, построено общежитие на 400 мест, где уже с прошлого года проживают студенты. Оба здания выполнены в единой архитектурной концепции, благоустроена прилегающая территория.

Всего в системе СПО Пермского края обучается по востребованным специальностям более 65 тыс. студентов. Во многом это стало возможным благодаря реализации федерального проекта «Профессионалитет». Напомним, в Пермском крае на базе учреждений создано пять образовательно-производственных кластеров по направлениям «Машиностроение», «Металлургия», «Химические технологии», «Сельское хозяйство», «Железнодорожный транспорт». Проект охватывает 39 колледжей, включая сетевых участников. В работу по подготовке квалифицированных кадров включились почти 30 предприятий из разных секторов экономики. В этом году будет создано еще 3 кластера по направлениям «Топливно-энергетический комплекс», «Педагогика», «Клиническая и профилактическая медицина».

Пермский край уже на протяжении 10 лет активно включает в образовательный процесс потенциальных работодателей. В техникумах и колледжах внедряется опыт организации профобразования по практики-ориентированной (дуальной) системе подготовки кадров.

© perm-motors.ru

© permkrai.ru

© permkrai.ru

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