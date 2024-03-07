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Образование

В столице Прикамья дан старт работе нового корпуса авиатехникума им. А.Д. Швецова

 © permkrai.ru

5 марта открыли новый корпус учреждения. Был запущен символический рычаг двигателя самолета, как знак готовности объекта. Сейчас студенты знакомятся с новой образовательной средой и оборудованием. Полноценный учебный процесс здесь начнется после проведения лицензирования.

Напомним, новый корпус авиатехникума возведен за счет средств краевого бюджета в рамках инфраструктурной программы «Пермь-300». Сейчас задача: провести реконструкцию действующего здания техникума, которое является объектом культурного наследия.

Гости познакомились с аудиториями и мастерскими, в которых студенты будут обучаться на самом современном оборудовании. В частности, посетили лабораторию автоматизированного проектирования с ЧПУ, мастерскую универсальных станков, мастерскую станков с ЧПУ, лабораторию аддитивных технологий, в которой установлены 3D-принтеры, сканеры и приборы для изготовления изделий из жидких полимеров, лабораторию конструкции авиационных двигателей, где расположены полноразмерные макеты двигателей ПД-14 и ПС-90А. Их передала авиатехникуму корпорация ОДК «Авиадвигатель».

В спортзале прошла демонстрация новой специальности «Эксплуатация беспилотных авиационных систем», студенты запускали квадрокоптеры. Отметим, для учащихся авиатехникума, помимо нового учебного корпуса, построено общежитие на 400 мест, где уже с прошлого года проживают студенты. Оба здания выполнены в единой архитектурной концепции, благоустроена прилегающая территория.

Всего в системе СПО Пермского края обучается по востребованным специальностям более 65 тыс. студентов. Во многом это стало возможным благодаря реализации федерального проекта «Профессионалитет». Напомним, в Пермском крае на базе учреждений создано пять образовательно-производственных кластеров по направлениям «Машиностроение», «Металлургия», «Химические технологии», «Сельское хозяйство», «Железнодорожный транспорт». Проект охватывает 39 колледжей, включая сетевых участников. В работу по подготовке квалифицированных кадров включились почти 30 предприятий из разных секторов экономики. В этом году будет создано еще 3 кластера по направлениям «Топливно-энергетический комплекс», «Педагогика», «Клиническая и профилактическая медицина».

Пермский край уже на протяжении 10 лет активно включает в образовательный процесс потенциальных работодателей. В техникумах и колледжах внедряется опыт организации профобразования по практики-ориентированной (дуальной) системе подготовки кадров.

 © perm-motors.ru

 © permkrai.ru

 © permkrai.ru

https://perm-mo...24/03/06/12273/

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Источник: https://permkrai.ru/news/v-stolitse...sa-aviatekhnikuma-im-a-d-shvetsova/

Пермь, авиатехникум им. А.Д. Швецова, Пермь-300, Авиадвигатель
  • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
    07.03.2422:22:43

    Знаменитые пермяки. Аркадий Дмитриевич Швецов и его поршневые авиамоторы

    В одном из залов краеведческого музея в Перми мы увидели установленный посреди зала огромный мотор. Туристов с утра было мало (практически мы одни), поэтому сотрудница музея, увидев, что мы с любопытством разглядываем экспонат, с гордостью начала рассказывать нам о нём и его создателе.

    Аркадий Дмитриевич Швецов в 1909 году закончил Алексеевское реальное училище (теперь это Пермский авиационный техникум имени А.Д. Швецова), в 1921 году — Высшее техническое императорское училище (МГТУ имени Баумана). Вначале работал токарем на заводе «Динамо» в Москве, с 1922 года руководил конструкторским бюро завода «Мотор». Под его руководством в 1925-26 годах был разработан пятицилиндровый звёздообразный авиационный двигатель М-11 — первый в СССР серийный авиационный двигатель воздушного охлаждения, который выпускался до 1940 года.

    Видимо поэтому именно Швецов в 1931 году был отправлен в командировку в США на завод Curtiss-Wright («Кертисс-Райт»), который производил самолеты для военного, коммерческого и личного использования. В 1934 году СССР закупил лицензию на американский радиальный двигатель Wright R-1820 Cyclone, для освоения и адаптации которого построили завод № 19 в Перми. Его техническим директором и главным конструктором стал Аркадий Дмитриевич. Чуть позже, в 1939 году конструкторский отдел завода преобразовали в ОКБ-19, и Швецов также был назначен главным конструктором.

    Ему удалось создать принципиально новую конструкцию мотора. Размещенные по лучам двух одинаковых звезд, цилиндры задней звезды вписывались в интервалы между цилиндрами передней звезды, тем самым обеспечивалось равномерное воздушное охлаждение. Плюс конструктор уменьшил лобовую площадь двигателя, что давало возможность выбрать лучшие формы фюзеляжа, уменьшить лобовое сопротивление самолета и повысить скорость. Новый двигатель мог развить мощность до 1700 л.с. — и это была победа, к которой не могли прийти многие конструкторские бюро в мире! Двигатель появился в самолетах Туполева, Петлякова, Лавочкина.

    Звездообразный двигатель Швецова, помимо всего прочего, был менее других уязвим для пулевых и осколочных попаданий и основательно прикрывал летчика. На новом истребителе Ла-5 летчики смело шли в лобовые атаки. Своими скоростными данными он превосходил немецкий серийный Ме-109Г почти на 50 км/ч.

    Следующий двигатель М-82ФН не имел карбюратора, вместо него была установлена аппаратура непосредственного впрыска горючего в цилиндры. Одновременно конструктор улучшил системы всасывания и охлаждения головок цилиндров, повысил надежность важнейших элементов, и получил мощность 1850 л. с, что превосходило все прежние моторы.

    Аркадий Дмитриевич Швецов за создание моторов получил звание генерал-майора, и в 1944 году был награжден орденом Суворова. Его моторы, улучшившие летные и боевые характеристики военных самолетов, несомненно, стали одним из факторов, которые привели к победе во Второй Мировой войне.

    Семейство моторов получило имя создателя — АШ. АШ-11, АШ-25, АШ-62, АШ-63, АШ-82, АШ-82ФН, АШ-73ТК, АШ-2… последний был уже с четырехрядной звездой и имел мощность 4500 л.с. Конечно, на смену им пришли новые технологии, но как яркая страница в истории отечественной авиации они остались навсегда.

    https://dzen.ru...FOdHofPXHJMkLed

    Отредактировано: Roman Wyrzykowski~22:25 07.03.24
    #1278994
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