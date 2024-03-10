Стахановский вагоностроительный завод выпустил первые 145 вагонов. Возрождение

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Возобновил работу Стахановский вагоностроительный завод. Предприятие выпустило первые 145 вагонов.

Завод заработал в полном объёме с 1 января текущего года, в феврале была выплачена первая заработная плата.

Таким образом на Стахановском вагоностроительном заводе в Луганской Народной Республике завершился процесс восстановления прав на серийный выпуск новых моделей грузовых вагонов. После успешного получения необходимых сертификатов соответствия предприятие готово приступить к выпуску ряда новых моделей вагонов.

По информации, полученной от предприятия, завод вновь получил сертификат соответствия ТР ТС 001/2011 на модель полувагона 12-9046 с грузоподьёмностью 70 тонн, объёмом кузова 85 м³ и осевой нагрузкой 23,5 тонн. Сертификат выдан на серийный выпуск данной модели на один год.

Кроме того, РС ФЖТ выдал заводу сертификаты на серийный выпуск двух моделей хопперов — 19-970 и 19-970-01. Эти зерновозы имеют различный объем кузова и грузоподъёмность, отличающиеся между собой. Сертификаты на данные модели также действуют в течение одного года.

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В октябре прошлого года Стахановский вагоностроительный завод получил сертификат соответствия для своей платформы 13-192-01, что позволит заводу выпустить партию из 1200 вагонов. Платформы 13-192-01 предназначены для перевозки различных грузов, включая колесную и гусеничную технику массой до 65 тонн, а также контейнеры.

Текущий сертификат действует до февраля 2028 года, что демонстрирует заявленное качество и надёжность продукции. Правительство России также утвердило выделение средств для приобретения этих вагонов, подчеркивая их значимость.

Следует отметить, что производство этих платформ на УВЗ сократилось, так как часть цехов была перепрофилирована на выпуск деталей и узлов для бронетехники.

Также завод получил клеймо на ремонт железнодорожной техники.

ПАО «Стахановский вагоностроительный завод» — одно из крупнейших предприятий ЛНР с полным циклом производства грузовых вагонов различных типов и конструкций. Выпускаемая линейка подвижного состава включает полувагоны, хопперы, цистерны, платформы, транспортеры, думпкары.

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https://enotaev...ey=rf&id=164151

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