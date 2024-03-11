Шесть новых российских грузовых локомотивов «Ермак» поступили на Западно-Сибирскую железную дорогу

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Парк подвижного состава эксплуатационного локомотивного депо Карасук Западно-Сибирской железной дороги пополнился шестью новыми грузовыми электровозами переменного тока. 6 марта, локомотив серии 2ЭС5К «Ермак» производства Новочеркасского электровозостроительного завода совершил первую рабочую поездку и перевез грузы по маршруту Карасук — Иртышское.

Отечественные электровозы «Ермак» разработаны специально для эксплуатации в экстремальных климатических условиях. Машины соответствуют всем современным требованиям. В них существенно улучшены условия труда машинистов: кабины оборудованы эргономичными виброустойчивыми креслами, биотуалетами, холодильником, системой климат-контроля, шумоизоляции.

Новый электровоз переменного тока — современный локомотив, который позволит повысить надежность перевозочного процесса и заменить морально устаревшие локомотивы ВЛ-80. Немаловажно, что «Ермак» оборудован системой рекуперативного торможения, которая позволяет снизить расход электроэнергии.

— Всего до конца 2024 года на Западно-Сибирскую железную дорогу в рамках инвестиционной программы ОАО «РЖД» планируется поступление 40 новых грузовых локомотивов российского производства, в том числе 30 — серии 2ЭС5К и 10 — серии 3ЭС5К. Последние предназначены для вождения поездов повышенного веса 8 и 9 тысяч тонн, — рассказал начальник Западно-Сибирской магистрали Александр Грицай.

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