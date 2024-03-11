В ЦИАМ прошел испытания огнем насос-регулятор для ТВ7-117СТ-01

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В Центральном институте авиационного моторостроения имени П.И. Баранова (ЦИАМ, входит в НИЦ «Институт имени Н.Е. Жуковского») успешно прошел огневые испытания насос-регулятор для авиационного двигателя ТВ7-117СТ-01, созданный пермским предприятием ОДК-СТАР (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Госкорпорации Ростех).

— После прямого воздействия пламени в течении пяти минут на агрегате не зафиксировано никаких утечек топлива, он подтвердил свою огнестойкость — отметил представитель ЦИАМ.

Испытания проходили в присутствии представителей разработчика агрегата — предприятия ОДК-СТАР и разработчика двигателя — петербургского ОДК-Климов.

Испытание считается пройденным, если агрегат выдерживает воздействие пламени в течение пяти минут, и после этого в течение еще пяти минут на изделии не начинаются утечки рабочей жидкости или ее паров. Насос-регулятор авиационного двигателя НР-65СТМ прошел проверку и доказал, что высокие температуры не влияют на его безопасность, он сохраняет герметичность и способен выполнять свои функции даже в условиях пожара.

Двигатель ТВ7-117СТ-01 предназначен для регионального самолета Ил-114-300.

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