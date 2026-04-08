Пермское предприятие ОДК-СТАР (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Госкорпорации Ростех, член Союза машиностроителей России) получило от Росавиации одобрение на расширение разрешенных работ по электронным агрегатам системы автоматического управления авиационного двигателя ПД-8 для самолета «Суперджет». Электронный регулятор РЭД-8 и блок защиты двигателя БЗД-8 теперь могут производиться серийно.

Комиссия Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) провела аудит для оценки возможности расширения перечня разрешенных работ к Сертификату одобрения производственной организации, который был получен ОДК-СТАР в 2020 году.

Аудит затронул все цеха и подразделения ОДК-СТАР, которые участвуют в производстве электронных агрегатов. Комиссия проверила контрольные карты по основным направлениям деятельности, изучила управление проектными данными, а также производственные и специальные процессы изготовления агрегатов, их испытания, систему управления поставщиками.

«ОДК-СТАР по результатам проверки подтвердила соответствие применяемым к изготовителям требованиям федеральных авиационных правил. ОДК-СТАР выдан сертификат одобрения производственной организации с расширенным перечнем разрешенных работ, включающим электронный регулятор двигателя РЭД-8 и блок защиты двигателя БЗД-8. В целом организация и оснащенность производства комплектующих изделий, компетентность и вовлеченность сотрудников и руководства организации произвели на комиссию положительное впечатление», — сказала председатель комиссии, заместитель начальника Управления сертификации авиационной техники Росавиации Татьяна Герман.

Система автоматического управления САУ-8 разработана специалистами ОДК-СТАР для новейшего двигателя ПД-8. В нее входят РЭД-8 и БЗД-8, а также устройство хранения данных, дозатор топлива, агрегат механизации двигателя, блок насосов и клапан перепуска топлива. В конструкции применяются только российские материалы и радиоэлектронная элементная база.

«Согласно полученному документу электронный регулятор РЭД-8 и блок защиты двигателя БЗД-8 могут производиться серийно — как и остальные агрегаты системы управления двигателем ПД-8. Это результат масштабной работы всего коллектива ОДК-СТАР. Ранее мы получили свидетельства Росавиации о годности комплектующих изделий на эти электронные агрегаты и сейчас полностью готовы к их серийному производству», — отметила директор по качеству и сертификации ОДК-СТАР Надежда Больбат.

Двухконтурный турбовентиляторный двигатель ПД-8 создан и производится с применением передовых технологий и новейших отечественных материалов на предприятии ОДК-Сатурн в Ярославской области. Отечественная силовая установка тягой 8 тонн предназначена для ближнемагистральных самолетов «Суперджет-100» и самолетов-амфибий Бе-200.