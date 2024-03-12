На улицы Бердянска Запорожской области вышли 15 новых автобусов

© berdyansk.gosuslugi.ru

15 больших комфортабельных автобусов вышли на муниципальные маршруты в Бердянске.

Все машины низкопольные, оборудованы терминалами бесконтактной оплаты, кондиционерами, видеонаблюдением, местами для пожилых людей, пассажиров с детскими колясками и маломобильных групп граждан.

По словам местных жителей, новые автобусы появились на улицах курортного города впервые за последние 30 лет.

Обновление подвижного состава продолжается по всей Запорожской области. В феврале сообщалось, что регион получил 350 новых автобусов для межмуниципальных, муниципальных и межрегиональных маршрутов.

© berdyansk.gosuslugi.ru

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