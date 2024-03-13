Калужская область возобновила поставки автохимии в Юго-Восточную Азию

Первая партия автохимии и автокосметики отправлена из Калужской области в Индонезию и Камбоджу после того, как экспорт был приостановлен в 2021 году из-за антироссийских санкций. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Агентства развития бизнеса региона.

«В 2024 году власти Калужской области планируют развивать новые направления в экспорте. Это СНГ, Юго-Восточная Азия, Ближний Восток. Sintec Group начала поставки в Индонезию и Камбоджу. Компания — единственная, кто представляет регион в направлении автохимии и автокосметики», — рассказали в агентстве.

Там отметили, что в 2021 году экспорт в страны Азии был приостановлен по причине санкций. «Региону удалось восстановить логистические цепочки, обеспечив рынки зарубежных партнеров высококачественной продукцией российского производства», — добавили в пресс-службе.

Как рассказали ТАСС в пресс-службе Sintec Group, за счет выхода на рынки Индонезии и Камбоджи компания почти вдвое увеличит поставки экспортной продукции, в том числе автошампуней, очистителя для двигателей, чернителей шин и других позиций. В целом в 2024 году в страны Юго-Восточной Азии планируется направить более 500 тонн товаров, из них около 300 тонн — в Китай.

По информации министерства экономического развития и промышленности региона, объем экспорта в 2023 году составил более $637 млн, калужские товары экспортируются в 82 страны мира. В первой пятерке страны-экспортеры: Белоруссия, Казахстан, Турция, Узбекистан, Израиль, в 2023 году экспорт направили в СНГ, Юго-Восточную Азию, на Ближний Восток. Калужская область стала единственным регионом России, подписавшим договор с Объединенными Арабскими Эмиратами на ПМЭФ-2023. В 2024 году Центр поддержки экспорта продолжит проводить бизнес-миссии, в том числе в Грузии, Саудовской Аравии, Марокко.

Хочешь всегда знать и никогда не пропускать лучшие новости о развитии России? У проекта «Сделано у нас» есть Телеграм-канал @sdelanounas_ru. Подпишись, и у тебя всегда будет повод для гордости за Россию.