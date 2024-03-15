Litum запускает производство собственных колорантов

© litum.org

Колоранты для системной колеровки — это полупродукты, предназначенные для придания цвета лакокрасочным материалам. Колоранты являются универсальными ингредиентами ЛКМ и могут использоваться для широкого спектра органоразбавляемых материалов (акриловые, алкидные, полиуретановые).

Новые колоранты позволяют осуществлять колеровку автоматически на колеровочной машине — непосредственно в тару, по стандартной рецептуре. Такой способ производства возможен благодаря тому, что цветовые характеристики колоранта идеально повторяются от партии к партии.

Локализация производства собственных колорантов заняла один год, и чтобы обеспечить высокие темпы реализации проекта и качество продукта, использовался опыт, накопленный специалистами Litum в различных международных компаниях.

© litum.org

Для производства колорантов была спроектирована и смонтирована высокотехнологичная линия с оборудованием из Германии. Проектная мощность производства составляет 100 тыс. л/год.

Запуск собственных колорантов является шагом на пути к обеспечению сырьевой безопасности ГК «Литум» и будет способствовать сокращению отдельных логистических цепочек.

Производственные предприятия «Литум» находятся в Ленинградской области, Ульяновске, Липецке и Коломне. Годовая мощность производства составляет 100 тысяч тонн продукции, что делает «Литум» ключевым игроком на российском рынке лакокрасочных материалов.

В «Литум» сохранены все технологии производства, стандарты качества, технические условия и производственное оборудование Jotun, Hempel и PPG. Без изменений остался и ассортимент выпускаемой продукции:

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