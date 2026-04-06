На производственной площадке АЛМАЗ в Рубцовске модернизировали окрасочное производство
Как стало известно Telegram-каналу Agroreport, ранее на заводе практиковали окраску в несколько слоев методом распыления краски с обязательной межслойной сушкой.
«Сотрудники дивизиона предложили улучшение — на первом этапе нового процесса проводится дробеструйная очистка деталей, что позволяет рассчитывать на отличную адгезию краски к поверхности. Далее выполняется равномерное нанесение полимерного порошка. На заключительном этапе — диски помещаются в печь, и на выходе получается прочное, монолитное покрытие», — сообщает компания.
Бренд отмечает, что полимерное покрытие обеспечивает высокие защитные свойства, готовые изделия даже при складировании под открытым небом по несколько лет практически не подвержены коррозии.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Комментарии 0