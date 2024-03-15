Бензобаки для АВТОВАЗа начали делать из российского композита

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В Тольятти поставщик бензобаков для АВТОВАЗа провел импортозамещение продукции. Фирма «ДИПО» до сих пор закупала иностранный полиэтилен низкого давления высокой плотности (HDPE), теперь использует материал производства российского холдинга «Сибур».

Одновременно заменен клеевой слой (адгезив) — его новым поставщиком стал «ОКАПОЛ» (Дзержинск).

Полностью отечественные бензобаки с недавних пор серийно производят для Lada Granta.

Инвестиции в проект составили 200 млн рублей, при этом ежегодная выгода от перехода на российские материалы оценивается в 300 млн рублей.

Следующий этап предполагает освоение выпуска пластиковой наливной трубы и переход на комплектующие отечественных поставщиков: металлические запорные кольца, резиновые кольцевые прокладки и сложные полимерные компоненты.

© s.auto.drom.ru

Завод ДИПО, г. Тольятти. Фото: Минпромторг РФ

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