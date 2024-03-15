«КАМАЗ» поставил очередные автобусы в Набережные Челны

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В общей сложности, с начала года «КАМАЗ» передал городу 46 низкопольных газовых автобусов НЕФАЗ-5299-40-57. Напомним, первая партия из десяти автобусов была поставлена муниципалитету в феврале. Закупка пассажирской техники осуществляется Министерством транспорта Татарстана по программе специальных казначейских кредитов. Новый транспорт пополнит автопарк челнинского МУП «ГОРКОММУНХОЗ». Всего в эксплуатации этого перевозчика будет находиться уже 91 автобус НЕФАЗ, в числе которых как дизельные, так и газомоторные модели.

Предназначенные для Набережных Челнов автобусы НЕФАЗ-5299-40-57 окрашены в синий цвет, ставший уже традиционным для транспорта города. Данная модель успешно показала себя в эксплуатации в российских городах и является настоящим бестселлером в продуктовой линейке компании. Автобус разработан для работы на маршрутах с интенсивным пассажиропотоком, полностью соответствует программе «Доступная среда» и способствует удобному перемещению всех категорий пассажиров. Общая пассажировместимость — 96 человек, есть двадцать девять мест для сидения.

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