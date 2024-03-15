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Судостроение и судоходство

На Окской судоверфи заложены 4 первых в России сухогруза проекта RSC80

На судостроительном заводе «Окская судоверфь» (Нижегородская область) состоялась закладка четырех судов проекта RSC80, впервые строящихся в России. Все сухогрузы серии строятся по заказу АО «Государственная транспортная лизинговая компания» для ООО «Балтийская судоходная компания».

 © www.osy.ru

Контракт на строительство был подписан в июне прошлого года. Планируется, что сухогрузы будут переданы заказчику одной партией и приступят к работе уже в 2026 году.

Новые сухогрузы строятся по проекту ООО «Морское инженерное бюро» и предназначаются для перевозки генеральных и навалочных грузов (в том числе зерна), 20-ти и 40-ка футовых контейнеров международного стандарта в трюмах и на люковых крышках (в том числе рефрижераторных), пакетированных пиломатериалов, круглого леса, металлолома, металла в связках и рулонах, крупногабаритных, длинномерных и тяжеловесных грузов, угля, опасных грузов классов 1, 2, 3, 4, 5, 6.1, 8, 9 в соответствии с МК МПОГ и грузов категории «В» из МК МПНГ.

 © www.osy.ru

Рабоче-конструкторскую документацию, необходимую для выполнения производственных работ на верфи, разработало ООО «Конструкторское бюро «Ситех».

Основные характеристики проекта RSC80:

Класс РС — KM Ice 2 (hull; machinery at d<5,25 m) R1 AUT1-C LI BWM(T) CONT (deck, cargo holds Nos. 1,2) DG (bulk, pack) DE-Tier III General dry cargo ship

Длина наибольшая — 141,00 м.

Ширина — 16,90 м.

Высота борта — 6,80 м.

Осадка в море (ЛГВЛ) — 5,56 м.

Дедвейт при осадке по ЛГВЛ (в море) — 9 580 т.

Осадка в реке — 3,60 м.

Дедвейт при осадке 3,60 м (в реке) — 4 750 т.

Вместимость грузовых трюмов — 12 600 куб. м.

Контейнеровместимость, TUE море/река — 521/419

Мощность ГД- 2×1200 кВт.

Скорость — 10,0 узлов

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Источник: http://www.osy.ru/press-center/rele...-pervyh-v-rossii-suhogruzov-proekta

Окская судоверфь, Нижегородская область, RSD71, сухогруз
  • Нет аватара Argonaft
    15.03.2418:05:55

    Класс РС — KM Ice 2 (hull; machinery at d<5,25 m) R1 AUT1-C LI BWM(T) CONT (deck, cargo holds Nos. 1,2) DG (bulk, pack) DE-Tier III General dry cargo ship

    Ээээ, а что это было?

    Очень интересно, но ни фига не понятно))

    #1279520
    • Дмитрий Кашин Дмитрий Кашин
      15.03.2423:04:16

      PC — это класс Река-море. Ice2 - это ледовый класс, короче судно не предназначено для больших льдов. Обычный сухогруз Река-Море, каких в России сейчас клепают штук по 20 в год. Основная подоплека, что раньше клепали сухогрузы по украинскому -Одесскому проекту, RSD58, RSD59, сейчас проект Питерский. А компания Морское инженерное бюро, раньше была украинской, теперь российская.

      Отредактировано: Дмитрий Кашин~23:09 15.03.24
      #1279538
  • Жан Ковальчук Жан Ковальчук
    15.03.2422:19:10

    Заказ Балтийской судоходной компании говорит сам за себя.

    #1279535
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