Завершены испытания специального оффшорного крана «С 750»

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Специалисты Группы компаний «СММ» в рамках программы импортозамещения спроектировали и изготовили 3 специальных оффшорных крана «С 750».

На данный момент испытания одного из кранов успешно завершены.

Испытания проводились на принадлежащем компании испытательном стенде с опрокидывающим моментом 5 500 тм, позволяющим имитировать крен и дифферент испытуемого крана от 5 до 15 градусов.

Оффшорные краны «С 750» предназначены для эксплуатации на ледостойких стационарных платформах. Максимальная грузоподъемность кранов составляет 45 тонн.

Вылет стрелы до 43 метров позволяет выполнять грузовые работы на платформе и за ее пределами.

Грузоподъемное оборудование новой серии имеет ряд конструктивных особенностей, обусловленных условиями эксплуатации в открытом море северных широт при экстремально низкой температуре окружающей среды до -50 °С. Для увеличения уровня надежности при эксплуатации все основные узлы крана полностью герметичны, грузовые подвески спроектированы с возможностью кратковременного опускания в морскую воду. В конструкции кранов применена система координатной защиты для работы в стесненных условиях. Механизмы основного и вспомогательного подъемов оснащены системой постоянного натяжения каната, обеспечивающей компенсацию качки. На данную систему специалистами ГК «СММ» получен патент на полезную модель. Механизм вспомогательного подъема выполняет подъем персонала с использованием специальных средств.

Электрооборудование крана и грузовые подвески обеспечивают работу во взрывоопасной зоне, исключая возможность их воспламенения в процессе эксплуатации.

© www.zaosmm.ru

О.И. Титберия, генеральный директор Группы компаний «СММ», подчеркнул, что ранее подобный тип кранов не изготавливался на территории Российской Федерации. Специалисты конструкторского бюро «СММ» провели сложную работу по проектированию нового типа грузоподъемного оборудования.

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