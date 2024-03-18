Новый российский радиолокационный ответчик одобрили для установки на гражданские самолеты

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Новый самолетный адресный ответчик СО-2020, способный заменить аналогичные зарубежные изделия, одобрен для установки на любые гражданские самолеты и вертолеты. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе института авиационного приборостроения «Навигатор» (АО «Навигатор»), который является разработчиком изделия.

«Компания „Навигатор“ получила свидетельство о годности комплектующего изделия на новый самолетный адресный ответчик УВД СО-2020. Выдача документа означает возможность установки оборудования на любые гражданские самолеты и вертолеты. Новый радиолокационный ответчик может быть установлен как в целях модернизации имеющегося российского оборудования, так и для замещения аналогичных иностранных ответчиков», — отметили в организации.

В «Навигаторе» рассказали, что ответчик СО-2020 предназначен для работы в качестве бортового оборудования гражданских воздушных судов в отечественной и международной системах вторичной радиолокации (ВРЛ), а также в качестве бортового передающего оборудования в системе ADS-В в соответствии с нормами ИКАО. Ответчик обеспечивает стандартное (ELS) и расширенное (EHS) наблюдение в режиме «S» согласно требованиям EASA.

Одним из преимуществ изделия является конструкция, не требующая дополнительного обдува, и отсутствие необходимости в амортизаторах.

Институт авиационного приборостроения «Навигатор» (АО «Навигатор») — ведущее российское предприятие по разработке и производству бортового радиоэлектронного оборудования.

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