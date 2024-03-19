В Кургане состоялось открытие нового сборочно-сварочного цеха ООО «Вездеходы «Бурлак»

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Курганское предприятие ООО «Вездеходы «Бурлак», специализирующееся на выпуске уникальной техники — снегоболотоходов для работы в экстремальных погодных условиях Крайнего Севера, Арктики и Антарктиды — расширяет свои производственные мощности.

в Кургане заработало ещё одно новое производство. На этот раз комплексное производство компании «Вездеходы «Бурлак». За два года реконструировали и ввели в эксплуатацию цеха общей площадью порядка 10 000 кв. м. В этих цехах установлено и работает новое современное оборудование. Большая часть оборудования была приобретена при финансовой поддержке Правительства региона. На сегодня уже создано 279 новых рабочих мест.

© kurganobl.ru

В планах до 2025 года включительно создать ещё 100 новых рабочих мест и построить ещё один цех. В созданном конструкторском бюро завода уже работают более 20 инженеров. Лица сплошь молодые! Мощность цехов позволяет производить до 30 машин в месяц, а существенная часть станочного парка будет работать по промышленной кооперации.

Напомним, инвестиционный проект «Создание серийного производства снегоболотоходов «Бурлак» был запущен в 2022 году и рассчитан до 2025 года. На сегодняшний день в его реализацию уже вложено 1,3 млрд из запланированных 1,6 млрд рублей инвестиций.

При этом предприятие активно пользуется мерами государственной поддержки. В 2022-2023 годах получено более 142 миллионов рублей федеральных и региональных субсидий.

С их помощью компания приобрела окрасочно-сушильный комплекс, универсальные токарные станки, метрологическое оборудование, лицензии на программное обеспечение, комплекс зубофрезерного и зубодолбежного оборудования, станок лазерной резки листового металла.

В частности на организацию нового производства получена поддержка более 56,3 млн рублей в виде компенсации первоначального взноса по договорам лизинга и в форме возмещения части затрат, связанных с приобретением нового оборудования.

Уникальность продукции предприятия состоит в том, что их снегоболотоходы способны работать в условиях бездорожья при очень низких температурах, до — 60 °C.

В течение двух-трех лет планируется наладить выпуск до 30 машин в месяц. Продукция хорошо поставляется в нефтегазовый сектор. В МЧС в 2023 году поставлено по контракту порядка 14 машин.

© kurganobl.ru

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