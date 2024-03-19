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Новые заводы и цеха

В Кургане состоялось открытие нового сборочно-сварочного цеха ООО «Вездеходы «Бурлак»

 © kurganobl.ru

Курганское предприятие ООО «Вездеходы «Бурлак», специализирующееся на выпуске уникальной техники — снегоболотоходов для работы в экстремальных погодных условиях Крайнего Севера, Арктики и Антарктиды — расширяет свои производственные мощности.

в Кургане заработало ещё одно новое производство. На этот раз комплексное производство компании «Вездеходы «Бурлак». За два года реконструировали и ввели в эксплуатацию цеха общей площадью порядка 10 000 кв. м. В этих цехах установлено и работает новое современное оборудование. Большая часть оборудования была приобретена при финансовой поддержке Правительства региона. На сегодня уже создано 279 новых рабочих мест.

 © kurganobl.ru

В планах до 2025 года включительно создать ещё 100 новых рабочих мест и построить ещё один цех. В созданном конструкторском бюро завода уже работают более 20 инженеров. Лица сплошь молодые! Мощность цехов позволяет производить до 30 машин в месяц, а существенная часть станочного парка будет работать по промышленной кооперации.

Напомним, инвестиционный проект «Создание серийного производства снегоболотоходов «Бурлак» был запущен в 2022 году и рассчитан до 2025 года. На сегодняшний день в его реализацию уже вложено 1,3 млрд из запланированных 1,6 млрд рублей инвестиций.

При этом предприятие активно пользуется мерами государственной поддержки. В 2022-2023 годах получено более 142 миллионов рублей федеральных и региональных субсидий.

С их помощью компания приобрела окрасочно-сушильный комплекс, универсальные токарные станки, метрологическое оборудование, лицензии на программное обеспечение, комплекс зубофрезерного и зубодолбежного оборудования, станок лазерной резки листового металла.

В частности на организацию нового производства получена поддержка более 56,3 млн рублей в виде компенсации первоначального взноса по договорам лизинга и в форме возмещения части затрат, связанных с приобретением нового оборудования.

Уникальность продукции предприятия состоит в том, что их снегоболотоходы способны работать в условиях бездорожья при очень низких температурах, до — 60 °C.

В течение двух-трех лет планируется наладить выпуск до 30 машин в месяц. Продукция хорошо поставляется в нефтегазовый сектор. В МЧС в 2023 году поставлено по контракту порядка 14 машин.

 © kurganobl.ru

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Источник: https://www.kurganobl.ru/content/ku...v-rasshiryaet-svoi-proizvodstvennye

Курган, Бурлак
  • rvk rvk
    19.03.2420:37:52

    Я тут был когда он строился    

    #1279735
    • rvk rvk
      19.03.2420:39:52

      И на Бурлаке катался

      #1279736
  • Нет аватара Scooter
    20.03.2400:21:31

    В одной части страны вечно ругают автоваз, а в другой тихо и молча за 1,3 млрд открывают цеха, нанимают молодых инженеров и в путь

    #1279744
  • Жан Ковальчук Жан Ковальчук
    20.03.2401:53:02

    Впечатляет и воодушевляет. Арктика наша.

    #1279746
  • Нет аватара sanfox
    20.03.2408:13:52

    Кстати, заметил, что в ларьках союзпечати стали появляться модели этой техники! Тоже своего рода популяризация отечественной техники. А то ребенку машинку выбираешь, а там гелики, прадики, ламбы…

    #1279756
    • Нет аватара Scooter
      20.03.2409:12:28

      sanfox,

      Ну да, точно, у меня ребенок всегда хотел себе мусорку и трамвайчик.

      Это наверное мы уже вырастаем и …

      #1279763
      • Нет аватара oaroma
        20.03.2414:24:10

        Мой внук хотел мусорку и подъемный кран. Они появились в магазинах игрушек, но внук-то уже вырос!    

        #1279792
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