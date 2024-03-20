На Горьковской железной дороге открылось сервисное депо для «Ласточек»

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Сервисная площадка для ремонта и технического обслуживания скоростных электропоездов «Ласточка» открылась на базе моторвагонного депо Горький-Московский в Нижнем Новгороде.

«В депо было установлено самое современное и технологичное оборудование, благодаря которому удалось автоматизировать сложнейшие технические операции. Это означает, что процесс обслуживания подвижного состава ускорится и время простоя состава на ремонтной позиции сократится. По нашим подсчетам, эта площадка позволит обслуживать и ремонтировать до 50 электропоездов в год», — подчеркнул начальник Горьковской железной дороги.

Для создания подобной производственной площадки реорганизован один из цехов, где были установлены специализированный станок для обточки колесных пар, мобильные передвижные установки для доступа в салон и на крышу подвижного состава, а также система обеспечения безопасности при проведении технических работ.

В настоящее время техобслуживание поездов «Ласточка» осуществляется на базе шести депо в Москве, Крюково, Санкт-Петербурге, Адлере, Калининграде и Екатеринбурге.

Напомним, что в январе-феврале 2024 года скоростными поездами «Ласточка», курсирующими на Горьковской железной дороге, было перевезено более 578 тыс. пассажиров. Это на 13% больше, чем за аналогичный период 2023 года, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

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