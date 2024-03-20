Обуховский завод начал производство песчаных 3D-принтеров «Бархан-1200»

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Первые два серийных образца уже изготовлены предприятием для поставки заказчикам.

Полученные с помощью принтера формы можно использовать для литья стали, чугуна, цветных металлов и магниевых сплавов.

«Бархан-1200» используется для создания разовых литейных форм, а в качестве сырья выступает кварцевый песок и связующая смола. Создание одной формы на таком 3D-принтере может занимать от нескольких часов до нескольких суток, но в 2025 году на заводе обещают начать серийное изготовление песчаных принтеров с увеличением скорости печати в два раза.

Разработан 3D-принтер был непосредственно Обуховским заводом, входящим в состав концерна «Алмаз-Антей»

Принтер работает от сети 380 Вольт, его масса без учёта вспомогательного оборудования составляет не более 5 тонн.

Песчаный принтер «Бархан-1200» способен создавать сложные формы, а также помогать производству сокращать траты и время на подготовку к литью.

Обуховский завод упорно двигается в применении аддитивных технологий.

В 2016 году создан Научно-исследовательский технологический центр аддитивных технологий и материалов, который сейчас входит в Научно-исследовательский институт прикладного материаловедения.

Заместитель генерального директора Концерна ВКО «Алмаз — Антей», генеральный директор АО «Обуховский завод» Михаил Подвязников:

— Сначала мы создали 3D-принтер «Гелиос» для образовательной сферы, потом аддитивную установку «Ларец» для изготовления изделий из конструкционных термопластичных материалов. В настоящий момент предприятие освоило производство песчаных принтеров «Бархан-1200″. В будущем мы планируем расширять линейку аддитивных машин и готовы создавать 3D-принтеры по техническим заданиям заказчиков. В частности в 2025 году начнётся серийное изготовление песчаных принтеров с увеличением скорости печати в два раза».

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