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Производство

Обуховский завод начал производство песчаных 3D-принтеров «Бархан-1200»

 © sibiryak-info.ru

Первые два серийных образца уже изготовлены предприятием для поставки заказчикам.

Полученные с помощью принтера формы можно использовать для литья стали, чугуна, цветных металлов и магниевых сплавов.

«Бархан-1200» используется для создания разовых литейных форм, а в качестве сырья выступает кварцевый песок и связующая смола. Создание одной формы на таком 3D-принтере может занимать от нескольких часов до нескольких суток, но в 2025 году на заводе обещают начать серийное изготовление песчаных принтеров с увеличением скорости печати в два раза.

Разработан 3D-принтер был непосредственно Обуховским заводом, входящим в состав концерна «Алмаз-Антей»

Принтер работает от сети 380 Вольт, его масса без учёта вспомогательного оборудования составляет не более 5 тонн.

Песчаный принтер «Бархан-1200» способен создавать сложные формы, а также помогать производству сокращать траты и время на подготовку к литью.

Обуховский завод упорно двигается в применении аддитивных технологий.

В 2016 году создан Научно-исследовательский технологический центр аддитивных технологий и материалов, который сейчас входит в Научно-исследовательский институт прикладного материаловедения.

Заместитель генерального директора Концерна ВКО «Алмаз — Антей», генеральный директор АО «Обуховский завод» Михаил Подвязников:

— Сначала мы создали 3D-принтер «Гелиос» для образовательной сферы, потом аддитивную установку «Ларец» для изготовления изделий из конструкционных термопластичных материалов. В настоящий момент предприятие освоило производство песчаных принтеров «Бархан-1200″. В будущем мы планируем расширять линейку аддитивных машин и готовы создавать 3D-принтеры по техническим заданиям заказчиков. В частности в 2025 году начнётся серийное изготовление песчаных принтеров с увеличением скорости печати в два раза».

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Источник: https://t.me/s/mash_tech

машиностроение, Обуховский завод, концерн "Алмаз-Антей", Санкт-Петербург
  • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
    20.03.2416:36:33

    Тут вообще красота!

    Как технический прогресс меняет лицо литейного производства.

    Изготовление форм и другой оснастки это был трудоемкий, грязный процесс. Знаю поскольку вырос в городе где было большое производство большого ассортимента продукции из литой стали. Моя мать тоже несколько лет проработала в таких вредных условиях при производстве форм.

    А теперь появилась возможность радикально повысить производительность и исключить такой тяжелелый труд.

    #1279811
    • Badassgoliath Badassgoliath
      20.03.2417:43:22

      А теперь появилась возможность радикально повысить производительность и исключить такой тяжелелый труд.

      И это не говоря о том, что печатная форма может быть очень сложной, какую иным способом можно только составной сделать, плюс производиться без шаблона. Минус — большое время печати, но для простых форм применять этот принтер и смысла нет, а вот изготовление сложных форм и даже самих шаблонов с нуля — тут-то данный аппарат и пригодится.

      #1279818
      • Сергей Котенко Сергей Котенко
        20.03.2417:56:26

        Одной из проблем в станкостроении является изготовление станин, на которые монтируются станки. Казалось бы, что за беда — сделать мощную платформу по размеру. Вроде бы обычное литейное дело.

        Ан нет, мучаются во многих местах. Даже в Рязани на Састе часто в брак идут станины.

        На других заводах плюют на такое дело и пытаются заказывать в Белоруссии или в Южной Корее.

        Может тоже решит проблему.

        Отредактировано: Сергей Котенко~17:57 20.03.24
        #1279819
        • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
          20.03.2419:16:32

          Правильно заметили — легче гарантировать высокое, повторяемое качество и уменьшить брак.

          #1279826
      • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
        20.03.2419:06:40

        Вобщем да, но нужно учесть что все труднее найти людей жля такого физического труда.

        Моя мать принадлежала к другому поколеню — людей которые прожили еще войну и были првыкшие к нелегкому труду.

        Современное поколение все-таки другое, а привлекать мигрантов это путь в никуда.

        Так что такие устройства будут находить все более широкое применение.

        #1279824
  • Аlex М Аlex М
    20.03.2422:05:04

    Лет 10 назад я фантазировал на тему такого оборудования, мне сказали что это невозможно и нереально. И не могу поверить, кто-то сделал подобное! Слава создателям этого принтера!

    Кстати, а без смолы можно? Для более простых форм? Чтобы конечный продукт и был как раз этой самой формой, насколько она прочна?

    #1279834
    • Holso Stitchred Holso Stitchred
      20.03.2422:21:45

      Технологии развиваются с невообразимой скоростью, и России нужно быть на острие прогресса. А что значит — без смолы? В любом случае в формовочной смеси нужен связующий компонент.

      #1279837
  • Holso Stitchred Holso Stitchred
    20.03.2422:12:40

    Это может произвести революцию в литейном производстве. Браво, русские инженеры. Заметьте, такую высокотехнологичную прорывную продукцию выпустило оборонное предприятие. Наша оборонка в состоянии производить востребованную современную продукцию для гражданского рынка.

    Отредактировано: Holso Stitchred~22:15 20.03.24
    #1279836
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