В Химках установлен пролёт моста на трассе будущей ВСМ-1

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Уникальную операцию провели железнодорожные строители в акватории канала имени Москвы в Химках. Самый большой пролёт моста для будущей высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург за 38 часов переместили с левого берега на временные опоры в центре канала.

Возведение нового железнодорожного моста через канал имени Москвы между платформой Левобережная и станцией Химки ведётся по проекту строительства V и VI главных путей на участке от столичного Ленинградского вокзала до остановочного пункта Алабушево.

В роли генерального подрядчика работ выступает строительно-монтажный трест ВСМ — филиал АО «РЖДстрой».

"Ворота" для входа ВСМ в столицу строятся чуть ниже по течению реки рядом с существующим арочным мостом 1935 года. Работы ведутся в условиях непрерывного движения электропоездов МЦД-3, скоростных «Сапсанов», электричек и поездов дальнего следования.

Общий вес металлических пролётных строений нового моста, проект которого разработало АО «Мосгипротранс», составляет 3953 тонны, длина сооружения — 399 м.

В минувшие выходные строители провели уникальную операцию по надвижке пролёта длиной 132 м и весом 2263 тонны с левого берега, где собирали конструкцию, на временные опоры в центре канала. Работы длились 38 часов.

«На левом берегу канала был возведён стапель для сборки фермы арочного типа, — рассказал „Гудку“ управляющий трестом ВСМ Алексей Иванов. — На стапеле осуществлялась сборка пролётного строения, которое будет установлено в проектную ось методом продольно-поперечной надвижки. Для этой цели построены два пирса на правом и левом берегах, оборудован причал для плавопоры, которая участвовала в продольном перемещении пролётного строения со стапеля в сторону русла канала».

Финальная стадия — поперечная надвижка пролёта на постоянные опоры — планируется в конце весны. Остальные пролётные строения длиной 33,6 м будут монтироваться краном грузоподъёмностью 280 тонн.

Всего на перегоне Москва — Алабушево в рамках строительства V и VI главных путей планируется возвести 11 искусственных сооружений, в том числе шесть мостов, четыре путепровода и одну эстакаду.

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