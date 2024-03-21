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Курская компания «Композит» разработала инновационные цельнолитые шины бежевого цвета для складской техники. Новинка представляет собой монолитное бескамерное колесо, не требующее подкачки воздухом.

Особенностью шин является их нетрадиционный бежевый цвет. Разработчики исключили из состава сажу, обычно придающую резине черный оттенок. Благодаря светлому цвету покрышки не оставляют следов на полу при резких маневрах, что крайне важно для чистых производственных помещений пищевой и фармацевтической отраслей.

Министерство промышленности, торговли и предпринимательства Курской области считает, что шина бежевого цвета подойдет, к примеру, для пищевой и фармацевтической промышленности, где важно поддерживать чистоту производственных и складских помещений.

На самом деле, курский производитель начал выпуск цельнолитых покрышек ещё два года назад. Разработчики подчеркивают полную импортонезависимость производства.

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