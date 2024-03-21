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Производство

В России начали выпускать безвоздушные шины бежевого цвета — они не оставляют следов

 © ixbt.com

Курская компания «Композит» разработала инновационные цельнолитые шины бежевого цвета для складской техники. Новинка представляет собой монолитное бескамерное колесо, не требующее подкачки воздухом.

Особенностью шин является их нетрадиционный бежевый цвет. Разработчики исключили из состава сажу, обычно придающую резине черный оттенок. Благодаря светлому цвету покрышки не оставляют следов на полу при резких маневрах, что крайне важно для чистых производственных помещений пищевой и фармацевтической отраслей.

Министерство промышленности, торговли и предпринимательства Курской области считает, что шина бежевого цвета подойдет, к примеру, для пищевой и фармацевтической промышленности, где важно поддерживать чистоту производственных и складских помещений.

На самом деле, курский производитель начал выпуск цельнолитых покрышек ещё два года назад. Разработчики подчеркивают полную импортонезависимость производства.

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Источник: https://www.ixbt.com/news/2024/03/2...eta--oni-ne-ostavljajut-sledov.html

Курск, Композит, шина
  • Badassgoliath Badassgoliath
    21.03.2411:10:38

    . Разработчики исключили из состава сажу, обычно придающую резине черный оттенок. Благодаря светлому цвету покрышки не оставляют следов на полу при резких маневрах

    А что — так можно было?! В смысле, сажа в резине только для цвета? А почему тогда не выпускать и обычные покрышки без неё?

    #1279848
    • Krutenn Krutenn
      21.03.2414:09:29

      Ну да. Почему бы светлые супер износостойкие всесезонные на легковушки, да и на грузовые не разработать, пока санкциями вражеских конкурентов грамотно отрезали от кормушки…. Просто ну очень симпатично смотрятся       

      #1279858
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