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Сегодня, 21 марта, в Уфе состоялось торжественное открытие «Восточного выезда». Движение здесь будет открыто уже с сегодняшнего дня.

Восточный выезд из столицы региона связывает федеральную трассу М-5 «Урал» с проспектом Салавата Юлаева. Его протяженность выезда превышает 13 км. Число полос движения — 4: по две полосы в каждую сторону.

Также он включает в себя несколько сложных инфраструктурных объектов: тоннель, мостовой переход через реку Уфа, эстакаду и автомобильную дорогу с развязками. Тоннель уходит под землю на глубину более 60 м, а ширина одного из пролётов мостового перехода составляет более 100 м. Кроме того, есть развязки, пункт взимания платы (ПВП), современная система автоматизации и управления дорожным движением.

При строительстве тоннеля не забыли также и о пожарной безопасности — там имеются мощные системы пожаротушения и системы дымоудаления. Также, по его наблюдениям, на объекте еще нет пропускных пунктов.

— Тоннель неровный, он уходит со стороны реки Уфы вниз и немного заворчивает под угол направо. Длина тоннеля — 1,2 км, за ним идет мост через Уфимку — 2,7 км и далее эстакада до трассы М-7 протяженностью почти 10 км, — передает корреспондент Mkset.

Примечательно, что решение о строительстве «Восточного выезда» было принято еще в 1992 году. Тогда Совет Министров РБ принял постановление «О строительстве автотранспортного тоннеля через реку Уфа в створе улицы Округ Галле». Строительство началось в 1999 году. В течение пяти лет — до 2004 года были выполнены проходка шахтного комплекса и канализирован участок реки Сутолоки возле западной части тоннеля, однако в 2007 году проект был заморожен из-за отсутствия финансирования .

Решение о возобновлении строительства было принято в 2013 году на условиях государственно-частного партнерства (ГЧП). Активные подготовительные работы по строительству «Восточного выезда» стартовали в 2020 году.

Расчетная скорость движения автотранспорта составит 110 км/ч, в тоннеле — 80 км/ч, благодаря чему автолюбители смогут добраться из центра Уфы до федеральной трассы М-5 за 10 минут.

Стоимость проезда для легковушек днем составит 100 рублей, в другие часы — 20 рублей. Остальным придется платить по 250 и 50 рублей соответственно . Взимать деньги не будут с автобусов, спецслужб и почты. При этом до 1 апреля проезд будет бесплатным.

Суммы брались на основе опыта других субъектов. Граждане смогут пользоваться платной трассой и экономить бензин. По словам чиновников в Башкирии, добираться из центра столицы региона до федеральной трассы М-5 можно за 10 минут. Отметим, что платный проезд по Восточному выезду вводится до 1 июня 2042 года.

Справочно:

«Восточный выезд» — крупнейший инфраструктурный проект Башкортостана и ПФО, реализуемый в рамках концессионного соглашения, заключенного в 2017 году между Правительством Республики Башкортостан (концедент) и ООО «Башкирская концессионная компания» (концессионер) входит в «ВТБ Инфраструктурный холдинг». Стоимость строительно-монтажных работ составляет порядка 40,3 млрд рублей. Из них 4,5 млрд выделяет Республика Башкортостан, 26,7 млрд — федеральные средства, 9,1 млрд — средства концессионера. Концессионер заключил договор синдицированного кредита — кредиторами являются синдикат ВЭБ.РФ и ВТБ (40/60%).

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