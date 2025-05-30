В Северной Осетии открыли тоннель, ведущий к туристическим объектам высокогорной Дигории

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Республике Северная Осетия — Алания после реконструкции открыли автодорожный тоннель на дороге «Чикола — Мацута — Комы-Арт», ведущий к развивающимся туристическим объектам высокогорной Дигории.

Протяженность объекта — 126 метров. В ходе реконструкции тоннель значительно расширили, теперь через него могут беспрепятственно проезжать большие грузовики и туристические автобусы. Въезд и выезд дополнительно укрепили, чтобы обеспечить защиту от камнепадов. В рамках работ устроили освещение в тоннеле и на подходах к нему, установили видеонаблюдение и электрогенератор. Также на Северном и Южном портале предусмотрели пожарные резервуары.

Сегодня обновленный тоннель открыли для движения. Председатель правительства региона выразил уверенность, что ввод в эксплуатацию объекта даст возможность расширить туристические маршруты.

Добавим, трасса «Чикола — Мацута — Комы-Арт», ведущая в высокогорную часть Дигорского ущелья, ранее была гравийной. В период с 2019 по 2023 годы ее заасфальтировали. Кроме того, была проведена реконструкция нескольких мостов. Единственным «узким местом» на дороге оставался тоннель, который теперь также модернизирован.

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