Побывал на заводе где строят суда-краболовы. Так массово у нас ещё не строили!

Как говорится, лучше поздно, чем никогда. Впрочем, не так уж и поздно, такие суда строятся долгое время, поэтому со времени моего визита в Находку ничего кардинально не изменилось. Итак, в сентябре 2023 года я, в рамках автопробега #открываемдальний , организованном Корпорацией развития Дальнего востока (КРДВ), побывал на Находкинском судоремонтном заводе (НСРЗ), где строится большая серия судов-краболовов проекта CCa5712LS. На тот момент было спущено на воду три судна из серии, еще три строили на стапеле, еще два в процессе строительства в цехах завода и еще 14 заложены.

В феврале 2024 года первое судно серии «Капитан Хазан», как раз то на котором я был, достроено и вышло на ходовые испытания на внутреннем рейде морского порта Находка. На воду спущены очередные три судна серии. Программа строительства продолжается.

Мы с вами пройдем по этапам строительства судна, и побываем на уже почти достроенном краболове. Замечу, что НСРЗ работает как резидент особой территории «Свободный порт Владивосток» (СПВ), что позволяет пользоваться различными мерами государственной поддержки.

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