стань автором. присоединяйся к сообществу!

Лого Сделано у нас
Своими глазами

Побывал на заводе где строят суда-краболовы. Так массово у нас ещё не строили!

Как говорится, лучше поздно, чем никогда. Впрочем, не так уж и поздно, такие суда строятся долгое время, поэтому со времени моего визита в Находку ничего кардинально не изменилось. Итак, в сентябре 2023 года я, в рамках автопробега #открываемдальний, организованном Корпорацией развития Дальнего востока (КРДВ), побывал на Находкинском судоремонтном заводе (НСРЗ), где строится большая серия судов-краболовов проекта CCa5712LS. На тот момент было спущено на воду три судна из серии, еще три строили на стапеле, еще два в процессе строительства в цехах завода и еще 14 заложены.

В феврале 2024 года первое судно серии «Капитан Хазан», как раз то на котором я был, достроено и вышло на ходовые испытания на внутреннем рейде морского порта Находка. На воду спущены очередные три судна серии. Программа строительства продолжается.

Мы с вами пройдем по этапам строительства судна, и побываем на уже почти достроенном краболове. Замечу, что НСРЗ работает как резидент особой территории «Свободный порт Владивосток» (СПВ), что позволяет пользоваться различными мерами государственной поддержки.

Очень важно: не забывайте ставить лайки видео там на Ютубе, комментировать и подписываться, это очень важно для продвижения и развития канала!

Приятного просмотра!

Хочешь всегда знать и никогда не пропускать лучшие новости о развитии России? У проекта «Сделано у нас» есть Телеграм-канал @sdelanounas_ru. Подпишись, и у тебя всегда будет повод для гордости за Россию.

Вступай в наши группы и добавляй нас в друзья :)


Поделись позитивом в своих соцсетях

Другие публикации по теме


  • rvk
  • 4
открываемдальний, крдв, спв, свободный порт владивосток, нсрз, находка, Находкинский судоремонтный завод, Корпорацией развития Дальнего востока,
  • Badassgoliath Badassgoliath
    21.03.2417:32:07

    Мне понравилось слово «кработанк».

    #1279876
  • Жан Ковальчук Жан Ковальчук
    21.03.2421:32:52

    Российский дальневосточный краб огромная ценность.Было странно выделять квоты Японии и отдавать улов на аутсорсинг Китаю. С изумлением взираю на рождение российского краболовного флота с отечественной начинкой. Очень полезно для головного мозга скептиков.

    Отредактировано: Жан Ковальчук~21:49 21.03.24
    #1279890
  • Нет аватара senima56
    21.03.2421:46:10

    К сожалению, надо честно признать, что строим долго, дорого и не особо качественно!    Да и сами видите по сюжету- не скажешь: «работа кипит»!   

    #1279892
    • Жан Ковальчук Жан Ковальчук
      21.03.2421:58:09

      Запад мясницким топором разрубил международные кооперационные и логистические цепи. Дорога сотрудничества усеяна трупами благих намерений. На перестройку нужны усилия, время и, главное, терпение.Спасибо неунывающему, неравнодушному и беспокойному человеку за превосходный репортаж. С такими талантливыми популяризаторами достижений, как вы, Россия не пропадёт.

      Отредактировано: Жан Ковальчук~22:08 21.03.24
      #1279896
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,