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Производство

При участии СМЗ выплавлен первый слиток металлического тантала

 © media.ixbt.site

ОАО «Соликамский магниевый завод» (ОАО «СМЗ», предприятие Горнорудного дивизиона Госкорпорации «Росатом») совместно с АО «Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов» (АО «ЕЗ ОЦМ») начал опытные работы по производству металлического тантала. Первый восьмикилограммовый слиток выплавлен из танталового порошка производства ОАО «СМЗ» в печи АО «ЕЗ ОЦМ». В дальнейшем на территории магниевого завода планируется создать серийное производство металлических танталовых порошков.

Проект производства металлического тантала — важная составляющая восстановления на территории России полной производственной цепочки «от руды до изделий». ООО «Ловозерский горно-обогатительный комбинат», также входящий в состав Горнорудного дивизиона «Росатома», добывает и обогащает лопаритовую руду, содержащую тантал. Соликамский магниевый завод перерабатывает лопаритовый концентрат, производя пентахлорид и пентаоксид тантала.

 — В ближайшее время мы начнем перерабатывать пентахлориды и пентаоксиды в металлический тантал. Этот продукт пойдет на заводы, которые будут выпускать танталовый прокат и конденсаторные порошки в интересах российской электронной промышленности. В числе этих заводов как АО «ЕЗ ОЦМ», так и предприятия Топливного дивизиона Госкорпорации «Росатом», — рассказывает генеральный директор АО «СМЗ» Руслан Димухамедов.

Увеличив плановые мощности производства на действующих предприятиях, Горнорудный дивизион Росатома сможет обеспечивать 100% отечественного производства тантала, ниобия, циркония, неодима, празеодима, лантана, церия, скандия и около 60% потребностей страны в титансодержащих концентратах.

https://www1.ru...go-tantala.html

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Источник: https://www.smw.ru/news/novosti/pri...vyy-slitok-metallicheskogo-tantala/

Соликамск, ЕЗ ОЦМ, СМЗ, Росатом, Пермский край
  • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
    22.03.2422:57:41

    Хорошая новость.

    Где используют тантал

    — Тантал используют в металлургии, химии, медицине:

    — При изготовлении жаропрочных и стойких к коррозии сплавов

    — В хим. промышленности — изготовление лабораторной посуды, аппаратуры, тиглей и пр.

    — В электронике — проволока из тантала используется для изготовления криотронов, а сам металл для электрических конденсаторов

    — В ядерной промышленности для изготовления теплообменников. Оксид тантала применяют для изготовления стекла, защищающего от излучения

    — В космической промышленности используется сплав титана — бериллид, он устойчив к окислению даже при очень высоких температурах

    — Для изготовления инструментов повышенной прочности используют карбид тантала — например, для разработки твердых пород или для обработки сверхпрочных металлов

    — В военной промышленности тантал нашел применение при изготовлении кумулятивных зарядов

    — В медицине танталовой проволокой и фольгой скрепляют нервы, ткани, изготавливают из него протезы и пр.

    — Стал применяться тантал и в ювелирной промышленности, благодаря красивой радужной пленке его оксидов

    Отредактировано: Roman Wyrzykowski~22:59 22.03.24
    #1279961
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