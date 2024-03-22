При участии СМЗ выплавлен первый слиток металлического тантала

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ОАО «Соликамский магниевый завод» (ОАО «СМЗ», предприятие Горнорудного дивизиона Госкорпорации «Росатом») совместно с АО «Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов» (АО «ЕЗ ОЦМ») начал опытные работы по производству металлического тантала. Первый восьмикилограммовый слиток выплавлен из танталового порошка производства ОАО «СМЗ» в печи АО «ЕЗ ОЦМ». В дальнейшем на территории магниевого завода планируется создать серийное производство металлических танталовых порошков.

Проект производства металлического тантала — важная составляющая восстановления на территории России полной производственной цепочки «от руды до изделий». ООО «Ловозерский горно-обогатительный комбинат», также входящий в состав Горнорудного дивизиона «Росатома», добывает и обогащает лопаритовую руду, содержащую тантал. Соликамский магниевый завод перерабатывает лопаритовый концентрат, производя пентахлорид и пентаоксид тантала.

— В ближайшее время мы начнем перерабатывать пентахлориды и пентаоксиды в металлический тантал. Этот продукт пойдет на заводы, которые будут выпускать танталовый прокат и конденсаторные порошки в интересах российской электронной промышленности. В числе этих заводов как АО «ЕЗ ОЦМ», так и предприятия Топливного дивизиона Госкорпорации «Росатом», — рассказывает генеральный директор АО «СМЗ» Руслан Димухамедов.

Увеличив плановые мощности производства на действующих предприятиях, Горнорудный дивизион Росатома сможет обеспечивать 100% отечественного производства тантала, ниобия, циркония, неодима, празеодима, лантана, церия, скандия и около 60% потребностей страны в титансодержащих концентратах.

https://www1.ru...go-tantala.html

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