Самарский металлургический завод (АО «СМЗ») в рамках реализации программы импортозамещения ввёл в эксплуатацию новое отечественное оборудование в прессовом производстве. Установка современной вертикально-закалочной печи (ВЗП) стала одним из этапов масштабной программы модернизации на предприятии. Печь предназначена для нагрева крупногабаритных алюминиевых заготовок под закалку в водной среде, что позволит повысить прочность изделий и расширить номенклатуру продукции.

Инвестиции в оборудование составили более 200 млн рублей. Преимущества новой вертикально-закалочной печи — более быстрый, качественный и равномерный нагрев, что необходимо для закалки алюминиевых изделий. За один раз в печи можно обработать до 10 тонн металла. Благодаря улучшенным характеристикам появилась возможность увеличить объём производимой продукции, в том числе алюминиевых прутков, труб, профилей, панелей. Также установка ВЗП обеспечивает расширение номенклатуры закаливаемой продукции благодаря увеличению максимальной длины продукции до 14 м.

«Проект реконструкции реализовали в сжатые сроки — чуть больше чем за год. Мы целенаправленно искали российского подрядчика. Важно, что управление печью ведется на отечественном контроллере. Это в первую очередь вопрос импортозамещения и технологической безопасности. Инвестиции в новую вертикально-закалочную печь — часть масштабной программы модернизации и повышения эффективности. В ближайшие месяцы мы запустим две новых садочных печи для прокатного производства, чтобы расширить выпуск алюминиевой ленты. А впереди у нас масштабное проектирование нового цеха проката на территории предприятия», — сказал генеральный директор АО «СМЗ» Сергей Бурцев.