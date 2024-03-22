«Сибантрацит» ввел в эксплуатацию очередные российские электрические экскаваторы

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На добывающих активах Группы «Сибантрацит» в Новосибирской области введены в эксплуатацию новые электрические экскаваторы ЭКГ-12К.

На линию вышли два экскаватора российского производства ООО «ИЗ-КАРТЭКС» (входит в УК «УЗТМ-КАРТЭКС»): один — на «Разрезе Колыванском», второй — на «Разрезе Восточном». В настоящее время на предприятиях Группы в Новосибирской области работает 12 экскаваторов ЭКГ-12К. До конца года в эксплуатацию будут введены еще четыре единицы техники. Еще три электрических экскаватора ЭКГ-12К работают в Кемеровской области на «Разрезе Кийзасском».

Усовершенствованная модель экскаватора ЭКГ-12К оснащена электроприводом переменно-переменного тока. По сравнению с дизельными импортными аналогами она уже зарекомендовала себя как высокоэффективная, позволяющая снизить себестоимость экскавации горной массы на 20%. Экскаваторы оборудованы устройствами, которые облегчают труд машиниста и делают его работу комфортнее и безопаснее.

Кроме этого, использование ЭКГ-12К положительно скажется на экологической обстановке. Переход на экологичную технику способствует реализации задачи Группы «Сибантрацит» по минимизации воздействия на окружающую среду. Помимо электрических экскаваторов на предприятиях Группы эксплуатируются гибридные автосамосвалы Sany грузоподъемностью 150 т, самосвалы SHACMAN X3000 и FAW J6 грузоподъемностью 32 т, работающие на метане. В 2024 году компания продолжит работу по расширению парка экологичной техники.

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