В Мурманской области на Кировском руднике открыт новый подземный горизонт

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В Мурманской области на Кировском руднике в Хибинах открыт новый подземный горизонт, который находится на глубине около 380 метров под землей.

Добываемая в Хибинах апатит-нефелиновая руда служит сырьем для производства фосфоросодержащих минеральных удобрений ФосАгро, которые экспортируются во многие страны мира. Благодаря открытию нового горизонта добыча руды возрастет к 2025 году с 23 до 25 миллионов тонн. Запасы руды, вовлекаемые в отработку, возрастут на 300 миллионов тонн.

Стоимость данного проекта, реализация которого стартовала в декабре 2015 года, составила 36 миллиардов рублей. В работах по монтажу и подготовке объекта к эксплуатации было занято около 2 тысяч специалистов.

Напомним, Кировский рудник разрабатывается с 1929 года. Здесь ведется отработка Кукисвумчоррского и Юкспорского апатит-нефелиновых месторождений. Он входит в пятерку крупнейших подземных рудников мира и является одним из крупнейших в Европе.

https://rg.ru/2...j-gorizont.html

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