«ФосАгро» запустила новый горизонт рудника в Мурманской области за 36 млрд рублей

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В Кировском филиале АО «Апатит» (Группа «ФосАгро») состоялся ввод в эксплуатацию добычного горизонта +10 метров Кировского рудника.

Реализация проекта развития нового подземного горизонта +10 метров на Кировском руднике началась в 2015 году. Его актуальность была продиктована необходимостью компенсации выбывающих из строя горизонтов рудника с развитием фронта горных работ и, как следствие, сохранением и наращиванием объемов добычи апатит-нефелиновой руды.

В работах по монтажу и подготовке объекта к эксплуатации было занято порядка 2 тысяч специалистов ФосАгро и более чем 50 подрядных организаций. Здесь нашли свое применение самые передовые технологии и технические решения. В частности, безбалластные рельсовые пути, железнодорожный подвижной состав повышенной грузоподъемности, современное оборудование в дробильно-доставочных комплексах, которое обеспечивает заданную производительность поточно-транспортной системы каждого крыла горизонта, а также материалы и технологии, повышающие ресурс сооружений.

В начале февраля 2022 года был завершен первый этап инвестиционного проекта — состоялся старт опытно-промышленных испытаний на дробильно-доставочном комплексе № 1 и комплексе локомотивной откатки Кукисвумчоррского крыла горизонта +10 метров. Второй этап строительства нового горизонта завершился в октябре 2023 года, когда первая апатит-нефелиновая руда в рамках проекта была добыта и на Юкспорском месторождении.

«Сегодня мы открываем новую страницу славной трудовой истории Кировского рудника — старейшего рудника нашего предприятия, который входит в пятерку крупнейших подземных рудников мира, — сказал в ходе торжественной церемонии ввода в эксплуатацию нового горизонта директор Кировского филиала АО „Апатит“ Андрей Абрашитов. — Я хочу сказать искренние слова благодарности всем, кто принимал участие в реализации этого проекта. Эта масштабная стройка — яркий показатель заботы компании „ФосАгро“ о развитии рудно-сырьевой базы, обеспечении эффективного недропользования и создании надежной сырьевой основы для российской отрасли минеральных удобрений. Этот реализованный масштабный горно-капитальный проект обеспечит качественным апатитовым концентратом долгосрочный план развития перерабатывающих производств компании „ФосАгро“ и всей российской отрасли минеральных удобрений».

Инвестиции по проекту превышают 36 млрд рублей. В результате его реализации общий объем запасов апатит-нефелиновой руды, вовлекаемых в отработку, составит порядка 300 млн тонн. В перспективе новый горизонт будет способствовать наращиванию объемов добычи руды Кировским рудником до 25 млн тонн руды к 2025 году. Ожидается, что к 2028 году производительность горизонта достигнет 9,4 млн тонн в год. С выходом на проектную мощность доля горизонта +10 метров в объеме руды, добываемой Кировским рудником, составит 36%.

«В 2023 году ФосАгро направила на развитие и модернизацию производств рекордный объем инвестиций — более 64 млрд рублей. В этом году мы планируем поднять эту планку еще на 13% - до 73 млрд рублей. В соответствии с комплексной стратегией развития ФосАгро до 2025 года, эти средства пойдут как на развитие уникальной рудно-сырьевой базы, так и на расширение и модернизацию мощностей предприятий, выпускающих 58 марок минеральных удобрений, высоко востребованных как российскими аграриями, так и в 100 странах мира на всех обитаемых континентах, — рассказал генеральный директор ПАО „ФосАгро“ Михаил Рыбников. — Значительная часть этих средств будет освоена здесь, в Кировске. Так, уже начато строительство нового рудника для разработки месторождения „Плато Расвумчорр“. Суммарный объем капитальных вложений в реализацию данного инвестиционного проекта составит около 38 млрд рублей. Кроме того, в конце текущего года мы планируем начать подземным способом отработку участка Гакман Юкспорского месторождения Кировского рудника».

Кировский рудник — крупнейший и старейший рудник Кировского филиала АО «Апатит», исчисляет свою историю с 1929 года. В настоящее время рудник ведёт отработку Кукисвумчоррского и Юкспорского месторождений с годовой производительностью более 23 млн тонн руды. Протяженность дорог в подземке Кировского рудника превышает 380 км, что в три раза больше, чем эксплуатационная длина линий метро Санкт-Петербурга.

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