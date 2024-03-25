Воздушный флот ГТЛК пополнил вертолет Ми-8МТВ-1

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АО «Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК) подписало акт сдачи-приемки нового Ми-8МТВ-1, построенного на Казанском вертолетном заводе (входит в холдинг «Вертолеты России» госкорпорации «Ростех»).

Воздушное судно строилось по программе «Развитие транспортной системы с применением механизма льготного лизинга с государственным софинансированием» и предназначается для передачи краснодарской авиакомпании АО НПК «ПАНХ». Ожидается, что передача вертолета в лизинг авиаперевозчику пройдет в начале апреля 2024 года.

Ми-8МТВ-1 обладают уникальными летно-техническими и эксплуатационными характеристиками и могут использоваться практически в любых климатических условиях. В салоне конкретно этого борта размещены 22 сидения для служебных пассажиров, подготовлены места под установку медицинских модулей, выполнена доработка для оборудования дополнительными топливными баками. Также предусмотрена возможность оснащения бортов внешней подвеской, которая позволяет перевозить крупногабаритные грузы массой до 4 тонн.

Программы льготного лизинга ГТЛК действуют за счет бюджетных инвестиций и привлечения средств из внебюджетных источников и направлены на обновление флота российских авиакомпаний, замену устаревшей техники новыми современными воздушными судами и развитие отечественного авиастроения.

Всего в 2016-2023 гг. ГТЛК поставила 136 воздушных судов в рамках программы по развитию лизинга российских вертолетов с государственным финансированием. По состоянию на начало 2024 года общий объем инвестиций в программу составил 55,6 млрд рублей, из которых 26 млрд рублей приходится на бюджетные средства.

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