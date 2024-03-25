Военная приемка. Новый Суперджет

Новый русский Суперджет, он же SJ-100, выходит на конвейер. Полностью импортозамещённый, этот региональный авиалайнер теперь вплоть до последнего винтика делается в России: двигатели — в Рыбинске, блок рычагов управления двигателем — в Курске, топливная система — в Санкт-Петербурге, шины — в Ярославле, тормоза — в Балашихе, система электроснабжения — в Уфе, водоснабжения — в Дубне, внешнее светотехническое оборудование — в Ульяновске, остекление аэронавигационных огней — в Обнинске, остекление пассажирского салона — в Смоленске, интерьер салона — в Казани, теплозвукоизоляция — в Туле, а окончательная сборка проводится в Комсомольске-на-Амуре.

Именно туда отправляется съемочная группа «Военной приемки», чтобы познакомить зрителей с особенностями, по сути, нового самолетами. Интервью с конструкторами, съемки в цехах, лабораториях и на стендах, где создаются и обкатываются новые системы самолета — все это в фильме о новом импортозамещенном «Суперджете»

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