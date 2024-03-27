BioMio перенес производство из Европы на собственную фабрику в Россию

© www.retail.ru

Бренд BioMio (входит в портфель компании Splat Global) запустил производство таблеток для посудомоечных машин (ПММ) на собственной фабрике «Капелла» в г. Дзержинске Нижегородской области. Пока производство запущено в тестовом режиме, цель компании — постепенно отказаться от контрактного производства в Дании и полностью локализовать производство в России.

На начальном этапе запущено производство 2 вида таблеток для ПММ BioMio в различных форматах фасовок. Компания также планирует выйти на производительность свыше 80 млн штук таблеток для ПММ в год. Для этого она закупила новую производственную линию, которая включает как отечественное, так и зарубежное оборудование. Также были подобраны специальные сырьевые материалы и налажена их логистика для бесперебойного производства.

Ранее на «Капелле» производили только жидкие моющие средства и косметические средства бренда BioMio. «Мы хотим стабильно обеспечивать своих потребителей товарами, поэтому рады развивать локальное производство бренда в России, — рассказал Александр Выходцев, бизнес-продюсер бренда BioMio. — После приобретения компанией фабрики „Капелла“ в 2023 году мы уже локализовали там более 60 наименований своей продукции. Это позволяет экономить на логистике и пошлинах, а также обеспечивать соответствие производственного процесса экологическим стандартам компании».

Хочешь всегда знать и никогда не пропускать лучшие новости о развитии России? У проекта «Сделано у нас» есть Телеграм-канал @sdelanounas_ru. Подпишись, и у тебя всегда будет повод для гордости за Россию.