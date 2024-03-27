Росатом обеспечил литий-ионным накопителем энергии Краснополянскую ГЭС в Сочи

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26 марта в рамках Международного форума «АТОМЭКСПО-2024» в формате телемоста состоялся торжественный ввод в промышленную эксплуатацию системы оперативного постоянного тока (СОПТ) на Краснополянской ГЭС в Сочи. Надежную и бесперебойную работу критически важных систем энергообъекта обеспечит литий-ионная аккумуляторная батарея производства Росатома.

Энергоемкость примененной литийионной аккумуляторной батареи — 66 кВт · ч (300 А · ч). Она была установлена в рамках модернизации СОПТ на Краснополянской ГЭС в Сочи. Система успешно прошла опытно-промышленные испытания в течение трех месяцев и сегодня торжественно введена в промышленную эксплуатацию.

«Для нашей команды это важный проект, поскольку в России СОПТ установлены на более чем 20 тысячах объектах энергетики, и почти все они используют устаревшую технологию — свинцово-кислотные аккумуляторы. Мы убеждены в том, что успешный запуск системы на литийионных аккумуляторах на Краснополянской ГЭС — еще одно подтверждение, что пришло время широкого внедрения этого эффективного решения в электроэнергетике», — отметил Александр Камашев, генеральный директор бизнес-направления «Накопители энергии» топливного дивизиона Росатома.

«По оценке экспертного сообщества, применение литийионных батарей в качестве источников резервного питания является одним из наиболее перспективных направлений в энергетике. С целью их широкого внедрения в состав систем оперативного постоянного тока необходимо усовершенствование нормативно-технических документов. Работа в отрасли по этому направлению уже ведется, и мы это поддерживаем», — заявил Илья Белавинцев, исполнительный директор ассоциации развития технологий систем накопления энергии (АРТСНЭ).

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